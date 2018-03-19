Nükleer madde operasyonu

Değeri 70 milyon doların üzerinde olan Kaliforniyum maddesi ele geçirildi.Kaliforniyum maddesinin gramının 4 Milyon tl olduğu belirtiliyor.Konuyla ilgili 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Ankara'da düzenlenen nükleer madde operasyonunda değeri 70 milyon doların üzerinde olan kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Kaliforniyum maddesinin gramının 4 milyon lira olduğu belirtiliyor.

Maddenin sadece ABD ve Rusya'da üretimi yapılırken, Türkiye'de ilk kez ele geçiriliyor. Kaliforniyum dünyanın en pahalı ikinci maddesi olarak biliniyor. Sadece iki ülkede üretilen maddenin Türkiye'ye nasıl geldiği araştırlıyor..

Kaynak: ajanslar