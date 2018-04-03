Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, video konferans yoluyla Türkiye'nin ilk nükleer santralinin temel atma törenine katıldı.

Türkiye’nin 1955’te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan ‘Akkuyu Santralı’nda temel atma töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Kıymetli dostum Rusya Devlet Başkanı Putin'e ve heyet üyelerine hoşgeldiniz diyorum. Bugün gerek ülkemizin kalkınması adına, gerekse Rusya Federasyonu enerji işbirliği adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bugün burada değerli dostum Putin ile birlikte temeli atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Heyecanımıza ortak oldukları için şükranlarımı sunuyorum.Ayrıca Rusya Federasyonu ile birlikte birçok stratejik projeyi de hayata geçiriyoruz. Türk Akım Doğalgaz Hattı ve Akkuyu Nükleer güç Santrali bunlardan bazılarıdır. Rusya ile birlikte bir çok stratejik projeyi hayata geçiriyoruz. Ülkemizin güvenli sürdürülebilir enerjiye sahip olması için nükleer enerji önemli yer tutuyor.

Türkiye olarak 2003-2017 yılları arasında ortalama 5.8 büyüdük. 2017 oranında yüzde 7.4 oranında büyüme başarısı sergiledik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz.Enerji sektörümüzün her alanında yatırımlarımız kesintisiz devam ediyor. Sürdürülebilir enerjiye sahip olacağımız bir gelecek için, nükleer enerji planlarımız arasında önemli yer tutuyor. 2023 yılında devreye alınması ile Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler arasına dahil olacaktır. Akkuyu tüm üniteleri ile devreye girdiğinde tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir. Petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız.

PUTİN: YENİ BİR DÖNEM, YENİ BİR ADIM

Rusya Devlet Başkanı Putin ise törende yaptığı konuşmaya "Bayanlar baylar, öncelikle en içten ve kalbi duygularımla sizleri Türkiye'deki ilk güç enerji santralinin inşaatına başlamamızla tebrik etmek istiyorum.Bu proje son derece değerli ve önemlidir. Bu merasime sadece tanık olmuyor, Türkiye'nin nükleer iş sektörünü kuruyoruz. Yeni bir sektör oluşturuyoruz. Bu tamamen yeni bir dönem, yeni bir adım." ifadelerini kullandı.

Putin sözlerine şöyle devam etti;

"Rusya Federasyonu sektörde lider bir ülke. Ekonomik açıdan olumlu teknolojiler uygulanacak. Biz kendi sektörümüzde bu teknolojileri uyguluyoruz. Çevre dostu olacaktır.Bilim ve teknoloji potansiyelini de artıracak. Hem ucuz hem de temiz elektrik enerjisini sağlayacak. Özellikle Rus partnerler, aktif bir şekilde küçük ve orta ölçekli şirketleri teşvik etmek istiyor. 350'yi aşkın Türk şirketi potansiyel tedarikçi listesine dahil olmak istiyor.TBMM milletvekillerine teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli dostlar son derece iddialı bir hedefimiz var 2023 senesinde ilk enerji bloğunun devreye girmesini istiyoruz. Değerli dostum Recep Tayyip Erdoğan ile bunun gerçekleşmesi için bunu yapma konusunda mutabık kaldık."

BAKAN ALBAYRAK: TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ

Açılış töreninde ilk sözü alan Enerji Bakanı Berat Albayrak şunları söyledi;

"Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Nükleer santraller sayesinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı kalmadan 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz.Akkuyu'da inşaatın başlaması ile 10 bin kişilik istihdam alanı sağlayacak ve yüzde 80'i de Türk çalışan olacak. 3 bin 500 kişi de bitiminde çalışıyor olacak. Sanayimize milyarlaca dolarlık iş imkanı oluşacak.İnanıyoruz ki ülkemiz bu teknolojide de dünya ile rekabet edebilecek kapasiteye Allah'ın izniyle kavuşacaktır.Sözlerime son vermeden önce bir kez daha sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, Akkuyu projesinde başta Sayın Taner Yıldız olmak üzere 1955 yılından itibaren emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



BEŞTEPE'DE RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Uçağı saat 15:20'de Esenboğa Havalimanı'na inen Putin'i Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Liderlerin tören alanındaki yerini almasından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Konuk Devlet Başkanı Putin, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Putin merdivenlerde Türkiye ve Rusya bayrakları önünde poz verdi.



4.800 MW’LİK DÖRT REAKTÖR

Türkiye, nükleer santralla ilgili ilk somut adımı, 12 Mayıs 2010’da attı. Rusya ile “Akkuyu Sahasında Nükleer Güç Santralının Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” imzalandı. Anlaşma kapsamında, aynı yıl Akkuyu Nükleer AŞ kuruldu. Şirket Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED olumlu kararını, EPDK’dan 49 yıl süreli elektrik üretim lisansını, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK) sınırlı çalışma iznini aldı.

60 YIL İŞLETMEDE KALACAK

20 milyar dolara mal olacak santralın maliyetinin tamamı Rusya Federasyonu’na bağlı devlet kurumları tarafından karşılanacak. Santralın 60 yıl işletmede kalması planlanıyor.

35 TÜRK MÜHENDİS ÇALIŞACAK

Türkiye`nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali`nde çalışmak üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde nükleer enerji alanında eğitim gören Türk öğrencilerden 35`i geçtiğimiz haftalarda mezun oldu.

Kaynak: AjansHaber