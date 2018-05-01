Noyan Diriliş Ertuğrul'a geri dönecek mi? Noyan dönüyor mu (2018)

TRT 1'in sevilen tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünden önce Noyan Diriliş Ertuğrul'a geri dönecek mi sorusunun cevabı merak ediliyor.

TRT 1'in sevilen tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul reyting rekorları kıracak yeni bir bölümle izleyici karşısına çıkmayı bekliyor. Yeni bölüm öncesi izleyiciler medya kulislerinde konuşulan Noyan Diriliş Ertuğrul'a geri dönecek mi sorusunun yanıtını bekliyor. 2. sezona damgasını vurup diziye veda eden Baycu Noyan'ın geri dönüp dönmeyeceği şimdiden merak konusu oldu. Reyting rekortmeni dizinin izleyicileri Noyan'ın diziye geri dönüp dönmeyeceğini şimdiden konuşmaya başladı. Hatırladığınız üzere Ertuğrul Bey'in kardeşi Sungurtekin ile cenk yaptıktan bir müddet sonra Ertuğrul tarafından öldürüldüğü gösterilmişti. Fakat Noyan'ın ölüsü ise dizide hiç gösterilmedi. Bu yüzden izleyiciler Noyan'ın geri dönmesini hep bekliyorlardı. Noyan dönüyor mu sorusu ile ilgili gelişmelerin tamamını haberimizin devamında okuyabilirsiniz.

NOYAN DİRİLİŞ ERTUĞRUL'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul, TRT1'in ve tüm Türkiye'nin en sevilen dizilerinden biri olmayı sürdürüyor. Dizide her bölüm heyecan artarak devam ediyor. 2. sezona damgasını vuran ve diziye veda eden Noyan'ın diziye geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Peki Noyan Diriliş Ertuğrul'a dönecek mi? Bu soru henüz yanıt bulmadı. 116. bölüm fragmanında Noyan geri dönüyor gibi gösteriliyor. Diriliş Ertuğrul'un 2 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümünde her şey belli olacak.

NOYAN'IN ORDUSU

Uzun bir süredir diziye geri döneceği konuşulan Baycu Noyan (Barış Yağcı) yeni bölüm fragmanı ile ortaya çıktı. Ertuğrul Beyin en büyük düşmanı Baycu Noyan, ordusu ile birlikte geri dönüyor. Baycu Noyan'ın nasıl geri döneceği şimdiden merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul 116. bölüm büyük bir heyecana sahne olacak. Ertuğrul eski düşmanları Günalp ve Ares ile birlikte gücüne güç kattı.

YENİ DEKOR, YENİ KONSEPT

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul'da yeni dönem resmen başladı. Bu bölümde dizi yepyeni bir dekor ve konsept ile izleyici ile bulaşacak.

NOYAN TÜM GÜCÜNÜ TOPLAYIP DÖNÜYOR

Ares, Tekfur Kritos'un yanında casus olarak Ertuğrul'a bilgi sızdırıyor. Ares, 'Ögeday Anadolu'nun fethi için hazırlıklarını tamamladı. Noyan adında bir komutanı ordunun başına koydu'' diyerek Ertuğrul'a haber getirdi. Moğol ordusunun başında bulunan Noyan, tüm gücünü toplayarak Ertuğrul Beyin karşısına çıkmayı planlıyor.

GÜNDOĞDU'DA GERİ DÖNEBİLİR

Baycu Noyan'ın yanı sıra Mehmetçik Kut-ül Amare dizisinden ayrılan Kaan Taşaner'in (Gündoğdu) diziye geri dönmesi bekleniyor. Geçtiğimiz bölümlerde bilindiği gibi bu konu hakkında birçok kez konuşulmuş ve gündeme getirilmişti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 116. BÖLÜM FRAGMANI

Kaynak: AjansHaber