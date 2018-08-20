Novorossiysk sahiline dikilecek ağaçlar Türkiye'den getirilecek!

Rusya’nın Karadeniz kenti Novorossiysk, tuzlu rüzgarlara dayanıklı özel ağaç türleriyle süslenecek.

Rusya ve Karadeniz bölgesinin en büyük limanına sahip olan Novorossiysk'te, sahilin 4. aşamasının yapımı hızla sürüyor. Dış aydınlatma için elektrik kablonun döşenmesi tamamlandı. Şimdi otomatik sulama sistemi monte ediliyor. İstinat duvarları neredeyse tamamlanmak üzere.

"Çalışmaların temel kısmı eylülde bitecek" diyen Novorossiysk Belediye Başkanı İgor Dyaçenko, "Bankların ve çöp kutularının ekim ayında yerleştirilmesi planlanıyor" diye ekledi.

HAVA KOŞULLARI UYGUN OLDUĞUNDA DİKİLECEK

Ağaçların da hava koşullarının buna müsait olduğunda dikileceğini belirten Dyaçenko, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kent sakinlerimiz, bizim tuzlu rüzgarlarımızda sahilde ağaç yetiştirmenin ne kadar güç olduğunu biliyor. Bu yüzden özel ağaçlar sipariş ettik. Bu özel ağaç türü tuzlu rüzgarlara dayanıklı. Böyleleri, bizimkine benzer iklimlerde kullanılıyor".

Bu tür ağaçların daha önce Novorossiysk'e getirilmediğini dile getiren Belediye Başkanı, ağaçların Türkiye'den geleceğini kaydetti.

Kaynak: Ajanslar