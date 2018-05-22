Niyazi Güneş kimdir? Niyazi Güneş nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Niyazi Güneş kimdir? Niyazi Güneş nereli ve mesleği nedir? Niyazi Güneş hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Niyazi Güneş kimdir? Niyazi Güneş nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Niyazi Güneş Kimdir?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Niyazi Güneş kimdir?

Niyazi Güneş aday adaylığı müracaatı sırasında yaptığı konuşmada; “Ak Parti’nin çatısı altında bugün hayırlı bir hizmeti yürütmek üzere, niyetimi ve kararımı açıklamak üzere huzurunuzdayım. Öncelikle 24 Haziranda yapılacak seçimlerin ülkemize, milletimize, memleketimize ve kendimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı’daki görevimden emekli oldum. Bundan sonra memleketime ne yapabilirim diye düşündüm. Siyaset yoluyla bundan sonraki ömrümde evladı bulunduğum Karabük’ün hizmetinde bulunmayı, düşündüm ve böyle karar verdim. Benden önce müracaat eden, bu kutlu yola çıkan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Karabük’te seçimin huzur içinde geçmesini, Karabük’e kimin daha yararlı olabilecek ise onun seçilmesini niyaz ediyorum. Aslında dilekçemi il başkanlığına münferiden vermek istedim. Kimseye haber vermedim. Ama etraftan duyarak gelenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: AjansHaber