Nişanlısını rehin alan saldırgan için mahkeme kararını verdi

Pendik'te nişanlısının çalıştığı bir okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan asker için mahkeme kararını verdi. Saldırgan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Vatani görevini yaptığı Bayburt'tan izin alıp İstanbul'a gelen ve nişanlısı Hümeyda K.'yı çalıştığı Pendik’teki Melek Aknil Çok Programlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde rehin alan Umut D. tutuklandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki işlemlerinin ardından sabah adliyeye çıkarılan Umut. D. Savcılık sorgusunun ardından 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanılarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



Umut D. buradaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Ajanslar