Nikâhı iptal edilen o çift bu kez canlı yayında evlenecek

Nikâhı kıyılamayan çift, yeniden nikâh tarihi almak için Turgutlu Belediyesi Nikâh Memurluğu'na başvuruda bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, nikâh memurunun "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelinin, "Hayır demek ne mümkün" cevabını vermesi nedeniyle nikâhı kıyılmayan çift, ulusal bir kanalda canlı yayında evlenecek. Gelin ve damat, Turgutlu Belediyesi Nikâh Memurluğu'na giderek, nikâh tarihi almak için yeniden başvuru yaptı.

Geçtiğimiz günlerde, Turgutlu Belediyesi Nikâh Salonu'nda Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri çifti nikâh masasına oturdu. Nikâh memuru Ali Akça'nın "Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelin Koşman, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı kıymadı. Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikâhı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça'yı ikna edemeyince nikâh işlemleri iptal edildi.

ÇİFTİN NİKÂHI CANLI YAYINDA KIYILACAK



Yaşanan olay Türkiye gündeminde de geniş yer aldı. Tören sonrası genç çift, yeniden nikâh tarihi almak için Turgutlu Belediyesi Nikah Memurluğu'na başvuru yaptı. Genç çiftin nikâhı, ulusal bir kanalda canlı yayında Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin tarafından kıyılacak. Yeniden işlemlere başlayan çift yaşadıkları kötü tecrübe sonrası televizyon ekranlarında dünya evine girecek. Başvuru sırasında gazetecilerin sorusuna yanıt veren gelin Hatice Koşman, "Bir daha böyle bir söz söylemeyeceğim, başımızı derde soktuk" dedi.

Damat Turgut Dinçer Güneri ise zorlu bir süreç yaşadıklarını ve yaşananların kendilerine acı bir tecrübe olduğunu dile getirdi.

Kaynak: ajanslar