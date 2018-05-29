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'Ya benimsin ya kara toprağın' demenin İngiliz modeli: Nikaha 'cenaze arabasıyla' götürmüşler!

'Ya benimsin ya kara toprağın' demenin İngiliz modeli: Nikaha 'cenaze arabasıyla' götürmüşler!

İngiliz basınında yer alan haberlere Meghan Markle'ı nikahın kıyılacağı şapele taşıyan Phantom IV modeli Rolls Royce, 1972 yılında yine bütün dünyanın ilgisini çeken bir törende kullanılmıştı. Ancak o bir cenaze töreniydi.
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Yaşam 29 Mayıs 2018 - 16:08

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