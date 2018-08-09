Nikah memuru, gelinin şakası üzerine masadan kalktı: Bu nikahı kıyamam

Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir nikah töreninde gelin Naciye Şeşen'in nikah memurunun sorusuna kelime oyunuyla yanıt vermek istemesi, nikahın iptaliyle sonuçlanıyordu.

Horasanlı Mahallesi'nde, 21 yaşındaki Naciye Şeşen ile veteriner 24 yaşındaki Adem Teberci'nin geçen 4 Ağustos'ta düğünü yapıldı. Düğünde genç çift, nikah masasına oturdu. Tavas Belediyesi nikah memuru Mehmet Çinili, gelin Naciye Şeşen'e, "Kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradeniz ve arzunuzla Adem Teberci ile evlenmek istiyor musunuz" sorusunu yöneltip, mikrofonu uzattı. Şeşen, damada bakıp, gülümseyerek "Hayır…" diye yanıt verdi. Nikah memuru Çinili'nin, salondaki davetlilerin gülüşmeleri arasında mikrofonu çekmesi üzerine gelin Naciye Şeşen, "Hayırlısıyla evet, diyecektim ama siz hemen mikrofonu çektiniz" dedi. Damat Adem Teberci de "Sorun yok, 'Hayırlısıyla evet diyecekti' diyerek araya girdi. Davetlilerden sessiz olmalarını isteyen nikah memuru Çinili, "Beyan esas, 'Hayır' kelimesi çıktığı için bu nikahı kıyamam. Yarın bir durum olduğu zaman biz sorumlu oluruz" dedi.

NİKAH MEMURUNU ZOR İKNA ETTİLER

Gelin ve damat ile davetlilerin ikna etmeye çalıştığı memur Mehmet Çinili ise defteri alıp nikah masasından ayrıldı. Tavas Belediye Başkanı AK Partili Turhan Veli Akyol ve Tavas İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden yetkililerle görüşüldükten sonra nikah memuru Çinili, yarım saat gecikmeli de olsa genç çiftin nikahını kıydı.

Kaynak: Ajanslar