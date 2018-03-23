Nijerya'da Boko Haram'ın Kaçırdığı Kız Öğrenciler

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Boko Haram terör örgütü, okullara düzenlediği baskınlarda bugüne kadar 400'e yakın kız öğrenciyi kaçırdı.

Boko Haram, ilk olarak 2014'te Borno eyaletindeki Chibok bölgesinde, geçen şubatta da Yobe eyaletinin Dapchi kasabasındaki okullara baskın düzenledi.

Baskınlarda 386 kız öğrenci kaçırıldı.

Bu öğrencilerden 266'sı kurtarıldı, 120'si ise ya yaşamını yitirdi ya da örgütün elinde esir kaldı.

- Chibok baskını

Örgüt, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletindeki yatılı okula 14 Nisan 2014'te düzenlediği baskında 276 kız öğrenciyi kaçırdı.

Kız öğrencilerin 57'si kısa bir süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başardı.

Örgütün elindeki 219 öğrencinin kurtarılması için uluslararası çapta kampanyalar düzenlendi.

Güvenlik güçlerinin örgütün kalesi sayılan Sambisa Ormanı başta olmak üzere ülkenin kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda kız öğrencilerden 23'ü kurtarıldı.

Daha sonra örgüt, rehin tuttuğu 82 kızı 5 üyesi karşılığında serbest bıraktı.

Kalan 114 öğrencinin bir kısmının Nijerya Hava Kuvvetlerinin hava saldırısı sırasında öldüğü, bir kısmının da örgüt üyeleriyle evlendiği ve dönmeyi reddettiği ileri sürüldü.

- Dapchi baskını

Örgüt üyeleri, 19 Şubat'ta Yobe eyaletindeki Dapchi kasabasında bulunan okuldan da 110 öğrenciyi kaçırdı.

21 Mart'ta kaçırılan kız öğrencilerden 104'ü serbest bırakıldı.

Enformasyon Bakanı Lai Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, kız öğrencilerin kurtarılması için örgüt ile hiçbir bir takas ya da anlaşma yapmadıklarını belirtti.

Kızlardan 5'inin kaçırılırken hayatını kaybettiği, bir öğrencinin de Hristiyan olduğu ve Müslüman olmayı kabul etmediği için serbest bırakılmadığı kaydedildi.

- 8,6 milyon çocuk okula gidemiyor

Nijerya, zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olmasına rağmen terör, iç çatışmalar ve yolsuzluklar nedeniyle eğitim başta olmak üzere birçok alanda ciddi sorunlar yaşıyor.

Nijerya Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Batı Afrika'nın en gelişmiş ülkelerinden Nijerya'da çocukların neredeyse yarısı yoksulluk nedeniyle çalışmak zorunda.

Eğitim Bakanlığı da ülke genelinde yoksulluk, ailelerin çatışmalar yüzünden yerlerinden edilmesi ve Boko Haram örgütünün saldırıları gibi nedenlerden 8,6 milyon çocuğun okula gidemediğini açıkladı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana faaliyette bulunan, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri yapmaya başlayan Boko Haram, 17 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Çok sayıda askerin kaçırılmasından da sorumlu tutulan ve geçen yıldan bu yana eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e kaydıran örgüt, son günlerde saldırılarını artırdı.