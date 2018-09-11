Nijerya'da bir benzin istasyonunda patlama: En az 7 ölü
Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde bir benzin istasyonunda gaz sıkıntısından olabileceği düşünülen patlamada en az 7 kişi hayatını kaybetti.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada en az 7 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin orta kesiminde yer alan Nasarawa eyaletindeki patlamada en az 7 kişi yaşamını yitirdi. Olayda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
PATLAMA GAZ SIKINTISINDA OLABİLİR
Eyaletin başkenti Lafiya'daki patlamanın gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.
Eyaletin itfaiye yetkilisi Akwanga Salami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamada, "Onlarca kişi de yaralandı. İlerleyen saatlerde ölü sayısı artabilir." dedi.
Kaynak: Ajanslar