Nihat Genç: ''İyi ki seni seçmemişiz rezil adam''

Muharrem İnce'nin doların yükselmesi ile ilgili "Beni seçseydiniz böyle olmazdı" şeklindeki tweetine gazeteci Nihat Genç'ten tepki geldi. Genç, hem İnce'yi hem de CHP'yi FETÖ'nün kuyruğundan ayrılmadıkları konusunda eleştirdi ve İnce'ye "Rezil adam" dedi.

Gazeteci Nihat Genç, katıldığı bir programda Muharrem İnce'ye CHP'ye sert sözler sarf etti. Genç, Muharrem İnce'nin doların yükselmesinden sonra attığı tweete tepki göstererek "Hala FETÖ'nün kuyruğundasın rezil adam" dedi.

"İYİ Kİ SENİ SENİ SEÇMEMİŞİZ REZİL ADAM''

Nihat Genç, Muharrem İnce'nin "Beni seçseydiniz böyle olmazdı" şeklinde attığı tweete "Bu tweet affedilmez bir şeydir" diyerek tepki gösterdi ve "İyi ki seninle yürümemişiz" dedi.

FETÖ VE PKK VURGUSU

CHP'nin FETÖ ve HDP ile ortak hareket etmesine de tepki gösteren Genç, "FETÖ ve PKK konusunda sıkı durmayan, sert tavır göstermeyen hiçbir partinin şansı yoktur bu ülkede" dedi ve CHP'nin halen akıllanmadığını ve milli bir duruşun ne olduğunu bilmediğini savundu.

"REZİL ADAM"

"CHP'nin yapısına bakın; hepsi açılımcı bunlar. Hepsi FETÖ'cülerin dışarı çıkması için uğraşıyorlar. Bu kadar FETÖ, bu kadar PKK, bu kadar batı ağzı ayıptır. Gitmişsiniz FETÖ'nün kuyruğuna takılmışsınız. Attığı tweete bak; rezil adam. FETÖ ve PKK'ya yakın olanların çıkışı yok."

Kaynak: Ajanslar