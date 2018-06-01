“New York’ta tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim"

Amerika Başkanı Trump Alman devi Mercedes'e savaş açtı.

AB, çelik ve alüminyuma ABD’den gelen ek gümrük vergileriyle sarsıldı. Ancak asıl Alman oto üreticilerini gözüne kestiren ABD Başkanı Donald Trump’ın, “New York’un 5. Caddesi’nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim”dediği belirtildi.

AB VERGİ ŞOKU YAŞIYOR

Avrupa Birliği (AB) başta çelik ve alüminyum sektörleri olmak üzere ABD’den gelen bir dizi ek gümrük vergisinin şaşkınlığını yaşıyor. Bu hafta ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve AB ticaret şefi Malmström arasında Paris’te gerçekleştirilen ve ek vergi sorununu çözmeye yönelik görüşmelerin sonuçsuz kalması taraflar arasında ticaret savaşını kaçınılmaz hale getirdi.

TRUMP ASIL DARBEYİ VURMAYA HAZIRLANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi getirdiğini duyurdu. Ancak Trump daha sonra AB, Kanada, Meksika, Brezilya, Avustralya ve Arjantin’e 1 Haziran’a kadar muafiyet süresi tanıdı. Aradan geçen zaman zarfında anlaşmazlıkların giderilememesi üzerine bu ülkelere yönelik ek vergilerin getirilmesi kaçınılmaz hale geldi. AB başkentlerinde ABD’nin sert ve uzlaşmasız tavrı eleştirilirken Başkan Trump’ın asıl darbeyi vurmaya hazırlandığı belirtildi.

TRUMP'IN İFADESİ ALMAN BASININDA YANKI UYANDIRDI

Alman ve ABD basınında yer alan haberlere göre Trump alüminyum ve çelik sektörünün yanı sıra Alman otomotiv şirketlerine de sert ithalat vergisi getirmeyi planlıyor. Haberlerde Başkan Trump’ın bir raporda yer alan açıklamalarında özellikle Alman oto markalarına savaş açmaya hazırlandığını belirterek, “New York’un 5. Caddesi’nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim” ifadesine yer verildi.

ALMANLAR YANDI

Açıklama tarafsız kaynaklardan tam olarak doğrulatılamamasına rağmen piyasalar hareketlendi. Haberin gündeme gelmesinin ardından Alman otomobil üreticileri Daimler, BMW, VW ve Porsche’nin hisselerinde yüzde 2’lere yaklaşan kayıplar yaşandı. Trump daha önce de konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada yabancı otomobillere yüzde 35’lere varan ek gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü duyurmuştu. Bunun hayata geçmesi halinde Alman üreticilere 5 milyar dolara yakın ek yük gelecek.

Kaynak: ajanslar