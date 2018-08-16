New York Valisi: "ABD o kadar da büyük değildi"

New York Valisi Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Make America great again" (Amerika'yı yeniden büyük yap) sloganını eleştirerek, "ABD o kadar da büyük değildi." dedi.

New York Valisi Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Make America great again" (Amerika'yı yeniden büyük yap) sloganını eleştirerek, "ABD hiç o kadar büyük değildi." dedi.



New York Valisi Andrew Cuomo, Manhattan'da katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'yi daha fazla cinsiyetçi, ırkçı ve göçmenlere karşı hoşgörüsüz zamanlarına geri döndürmek istediğini söyledi.

New York'un liberal bir alternatif olarak kalacağını belirten Cuomo, burada tüm etnik kökenden inanların aynı olanaklara sahip olacağını dile getirdi.

Trump'ın "Make America great again" (Amerika'yı yeniden büyük yap) sloganına da atıfta bulunan Cuomo, "Amerika'yı yeniden büyük yapmayacağız, ABD hiç o kadar büyük değildi. Büyüklük seviyesine ulaşamadık. Ancak her ABD'li her şekilde eşitliğe kavuştuğunda, büyüklüğe ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamaları Cumhuriyetçiler tarafından eleştirilen Cuomo'nun basın danışmanı Dani Lever bu gelişme üzerine bir açıklama yayımladı.



ABD VALİSİ: TRUMP ESKİ GÜNLERİ GÖRMEZDEN GELİYOR

Lever, "Vali, ABD'nin büyük olduğuna ve bu büyüklüğün her erkek, kadın ve çocuk tam bir eşitliğe kavuştuğunda tam olarak gerçekleşeceğine inanıyor. Trump eski zamanlara geri dönerek ABD'yi büyük yapmaktan bahsederken, kölelik, ayrımcılık, ırkçılık ve cinsiyetçilikle mücadele ettiğimiz günleri görmezden geliyor." ifadelerine yer verdi.

Vali Cuomo'nun 2020'de yapılacak ABD Başkanlığı seçimlerinde Trump'ın rakibi olması bekleniyor. Trump, geçen aylarda New York'a yaptığı bir ziyaret esnasında Cuomo'nun kendisine rakip olmamak için söz verdiğini açıklasa da Vali Cuomo bu açıklamaları yalanlamıştı.

Kaynak: Ajanslar