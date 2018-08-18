New York Times'ın "kahraman" ilan ettiği terörist başı böyle öldürüldü!

TSK önceki gün Kuzey Irak'a bir hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen başarılı hava saldırısıyla birlikte PKK'nın kilit isimleri de öldürüldü. Bunların başında ise "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden vardı.

Türk Hava Kuvvetleri önceki gün Kuzey Irak'a bir hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen başarılı hava saldırısıyla birlikte PKK'nın kilit isimleri de öldürüldü. Bunların başında ise "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden vardı.

NEW YORK TİMES TERÖRİSTİ 'KAHRAMAN' İLAN ETTİ



Kırmızı listede yer alan terör örgütünün lider kadrosundan İsmail Özden için, ABD'li gazete New York Times övgüler dizdi. New York Times, terör örgütlerini finanse eden ABD yönetimine paralel olarak örgüt yöneticilerini överken, terörist için 'kahramandı' ifadesini kullanması da dikkat çekti. New York Times haberde, "Türkiye, Irak'a düzenlediği hava saldırısında PKK'lı lideri öldürdü. Ancak bu Kürt militan; IŞİD tarafından tehdit edilen Kuzey Irak'taki Yezidiler için bir kahramandı, çünkü onlara yardım etmişti."ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar