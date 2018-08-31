New York kentinin adı "Jewtropolis (Yahudi kenti)" olarak değiştirildi

ABD'nin New York kentinin adının Snapchat gibi popüler uygulamalardaki haritalarda "Jewtropolis (Yahudi kenti)" olarak değiştirildiği ortaya çıktı.

New York Times'ın haberine göre, Snapchat, Citi Bike, StreetEasy gibi popüler uygulamalarda New York'un adının bu sabah itibarıyla "Jewtropolis" olarak değiştirildiği görüldü.

'ÇİRKİN HATA'

Söz konusu uygulamalar için entegre harita hizmeti veren Mapbox şirketinin yöneticisi Eric Gundersen yaptığı açıklamada bu aksiliğin "bir hatanın en çirkin türü" olduğunu belirtti.

BİR SAAT İÇİNDE DÜZELTİLDİ

Uygulamada günde birçok kez düzenleme yapıldığını belirten Gunderson, bu düzenlemelerin yayınlanmadan önce insanlar tarafından gözden geçirildiğini, bu kişilerden birinin New York için "Jewtropolis" düzenlemesi yaptığını belirtti.

Söz konusu hatanın bir saat içinde fark edilip düzeltildiğini, konunun soruşturulduğunu belirten Gunderson, "Çevrimiçi ortamlarda nefret söylemi olması korkunç. İnternet güvenli bir yer olmalı." ifadesini kullandı.

New York isminin değiştiğini fark eden birçok sosyal medya kullanıcısı ise ekran görüntüsü alarak tepkilerini yaptıkları paylaşımda dile getirdi

Kaynak: Ajanslar