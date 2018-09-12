Nevşehir'de karı koca araç içinde yanmış halde bulundu

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bir aracın içinde karı koca yanmış halde bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde bu sabah saatlerinde bir çoban tarafından arazide yanmış bir araç ve içerisinde iki ceset bulundu.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çobanın haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Araç içerisinde yanmış halde bulunan kişilerin Nevşehir'de galericilik yaptığı öğrenilen Mustafa Şahin A. ve eşi Ayfer A.olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: Ajanslar