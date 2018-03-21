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Nevruz Heyecanı

Nevruz Heyecanı

Nevruz, kelime manasıyla yeni ve gün ışığı kelimelerinin birleşimidir.Nevruz, baharın ilk günüdür ve bu gün kuzey yarım kürede bahar ekinoksunun (gün tün eşitliği) oluştuğu gündür. Çok eski zamanlarından beri baharın gelişini sevinç, umut, mutluluk adleden toplumlar tarafından coşkuyla kutlanmıştır.
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Dünya 21 Mart 2018 - 10:53

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