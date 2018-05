Netflix dizileri: En efsane 10 Netflix dizi tavsiyesi

İnternette yabancı dizi izleyen birçok kişi Netflix dizileri aramasını sıklıkla yapıyor. Bizlerde sizler için en efsane 10 Netflix dizi tavsiyesi listesini oluşturduk.

Ülkemizde ve dünyada internette yabancı dizi ve film izleme rakamları gittikçe artmaya devam ediyor. Artık birçok kişi evdeki boş zamanlarını internette film izleyerek geçirmeye çalışıyor. Birçok dizi izleme kanalı gibi Netflix'te yayınladığı yabancı dizilerle dizi ve film severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Yabancı dizilerin izlenme oranlarının Türkiye'de artmasının en büyük katkılarından biri de Netflix'e aittir. Netflix dizileri de sıkça aratılıyor. Üstelik kanalın yapımını üstlendiği birçok dizide bulunuyor. Netflix bu dizilere “Orijinal Netflix Dizileri” (Netflix Original Series) olarak adlandırılıyor. Bizlerde Ajans Haber ekibi olarak sizler için en efsane 10 Netflix dizi tavsiyesi listesini oluşturduk.

1. Black Mirror

İlk iki sezonu İngiliz Channel 4’te yayınlanan bilimkurgu dizisi Black Mirror, 3. sezondan itibaren yayınlandığı Netflix’in en bomba transferi oldu. Her bölümü birbirinden bağımsız bölümlerden oluşan Black Mirror, film tadında 3’er bölümlük sezonlardan oluşuyor. Bir bilimkurgu antolojisi olarak sunulabilecek dizi, insanlığın en görkemli buluşlarının ve en karanlık içgüdülerinin zıtlaştığı karmaşık ve ileri teknolojiyle dolu bir yakın geleceği konu alıyor. Genellikle edebiyat eserlerinin televizyona uyarlanmasına alışığız ama Black Mirror bu konudaki ezberleri bozarak üzerine kitabı yazılmaya başlanan bir dizidir.

Francis Underwood (Kevin Spacey), ABD politikasının en tecrübeli ve en hırslı politikacılarından birisidir. Beyaz Saray’ın bütün karanlık sırlarına haiz olan Frank Underwood’a söz verilen Dış İşleri Bakanlığı başka birisine verilince gözünü karartır ve gözünü en tepeye diker. Hakkı yenmiştir ve artık onun da yapacağı her şey mübahtır. Bu yolda en büyük yardımcıları en az kendisi kadar hırslı olan eşi Clara ve patronu için elini kirletmekten hiç çekinmeyen Doug Stamper olacaktır.

3. The Defenders

Hikaye daha önceki solo dizilerinden tanıdığımız 4 kahramanın standart şekilde hayatlarını yaşadığı kesitler ile başlıyor. Solo dizilerde zaten Luke Cage ve Jessica Jones gibi bazı karakterlerin yolları kesişmişti. Başlangıçta Danny hariç hiçbirinin aktif bir kavgası yok, Danny ise hala El’in peşinde. Luke Cage hapisten yeni çıkmış, Jessica Jones eski mesleğini yapmak istiyor, Daredevil ise kıyafeti bir daha giymemeye niyetli. Iron Fist’in “El” örgütüyle mücadelesi üzerine başlayan hikaye diğer kahramanların da bu mücadeleye dahil olmasıyla başlıyor.

4. Marvel’s Daredevil

Marvel Netflix işbirliğinde çekilen Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist gibi dizilerin öncüsü olan Daredevil, türün hayranları tarafından en başarılı uyarlamalardan birisi olarak gösterilmeyi başarmıştır. Matt Murdock çocukken radyoaktif bir kaza geçirir ve görme yeteneğini yitirir. Ama gözleriyle göremese de çevresindeki nesneleri farklı duyu organlarıyla algılayabilmektedir. Gece karanlığında onun karşısında durmak oldukça güçtür, çünkü görmek için ışığa ihtiyaç duymamaktadır. Gündüzleri avukat olarak, geceleri ise bir kahraman olarak kötülerle amansız bir mücadeleye girer.

5. Narcos

Narcos, sadece uyuşturucu kaçakçılığı yaparak dünyanın en zengin ve güçlü adamlarından birisi olabilecek kadar işini büyüten Pablo Escobar‘ın hayatını konu alıyor. Medeline Karteli’nin küçük işlerle başlayarak nasıl en tepeye yükseldiğini detaylı şekilde işleyen dizinin merkezinde Pablo Escobar olduğu kadar, onunla mücadele eden Amerikalı ajan Steve Murphy ve ortak çalıştıkları Kolombiya’lı ajan Javier Pena da yer alıyor.

6. Stranger Things

1983 yılında Indiana’da, evine dönerken gördüğü bir şeyden çok korkar ve evine koşup odasına kapanır. Bu olaydan sonra bir daha haber alınamayan çocuk için arama çalışmaları başlatılır. Çocuğun ailesi, arkadaşları ve polis 3 farklı koldan arama çalışmaları yaparlar. Araştırmalar derinleştikçe ortaya devlet adına gizli deneyler yapan bir birim ortaya çıkar. Stranger Things, Netflix’in ses getiren dizilerinden birisidir.

7. BoJack Horseman

Netflix animasyon sevenleri de boş geçecek değildi elbette. Hikayemiz 90’larda star olan, ancak son dönemde yıldızı çoktan sönmüş olan bir at’ın hikayesi. Evet, bir at. Eski şöhretini yitirdiği için bunalım halinde olan, her şeyden şikayet eden ve bu süreci arkadaşı Todd ve eskiş sevgilisi Prenses Caroline (ki caroline de bir kedidir)birlikte atlatmaya çalışan Horseman’ın öyküsü komedi ve dram unsurlarını bir arada taşıyor.

8. The Get Down

The Get Down dizisi, punk ve hip-hop müzik tarzının yavaş yavaş dünya müzik piyasasında ses getirmeye başladığı 1970’li yıllarda geçiyor. Ezekiel ve arkadaşlarının müzikle ilgili hayalleri ile yaşadığı çevrenin gerçekleri çelişmektedir. Yaşadıkları yer olan Bronx, Siyahi ve Latin’lerin yoğun olarak yaşadığı bir kenar mahalledir. Bir tarafta uyuşturucu, çeteler ve diğer suçlar diğer tarafta ise Ezekiel ve arkadaşlarının güzel hayalleri.

9. Designated Survivor

Her ABD Başkanı, dönemlerinin 2. yılından itibaren, her sene “Ulusa Sesleniş” isimli, 3 gün süren etkinlikte Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleriyle toplanır. Bu toplantı sırasında zorunlu durumlar halinde kullanmak için; kimseye açıklanmayan, oldukça gizli bir görev ataması da yapılır. ABD Başkanı’nın bir şekilde görevini yapamayacak olması durumunda kaos olmaması için bir vekalet sırası bulunur ve bunlar sırasıyla; Başkan Yardımcısı, Temsilciler Meclisi Sözcüsü ve Senato Başkanı’dır. Sovyetlerle Nükleer Savaş tehlikesi olan yıllarda, başkanlık sırasında olan herkesin başına bir iş gelme tehlikesi de düşünülmüş ve “Atanmış Sağ Kalan” (Designated Survivor) ismini verdikleri bir çare bulunmuştur.

10. Mindhunter

1979 yılında başlayan hikayemizde, kariyerli FBI ajanı Bill Tench, ülkenin farklı noktalarındaki polis karakollarını gezerek, oradaki memurlara cinayet vakaları ve suçlu profilleriyle ilgili eğitim vermektedir. Polislere verdiği eğitim sırasında, FBI Davranış Bilimi ekibinde olan genç ajan Holden Ford’un kendisine yardımcı olabileceğini düşündüğü için onu da yanına alır.

Bu iki FBI ajanı, farklı eyaletteki polislere eğitim vermek üzere yollara düşer ve uzmanlıkları alanlarıyla ilgili bu konudaki eğitimleri çok zayıf olan memurlara dersler verirler. İkilinin bu işe başladığı dönemde, psikoloji ilmi henüz suç ve suçlu analizleri üzerine yeterli çalışma yürütmemiş olduğundan yaygın kanı; ağır suçlar işleyenlerin doğuştan böyle yaratılmış olmasıdır. Bu varsayım, eğitim ekibine sonradan katılan genç ajan Holden Ford’a pek yeterli gelmiyor ve boşluk yaratabildiği zamanlarda seri suçlar işleyen mahkumlarla, onları bu suçları işlemeye iten nedenler hakkında konuşmak istiyor.

