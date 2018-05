Netflix dizileri 2018: En efsane Netflix dizileri tavsiyesi

110 milyondan fazla abonesi bulunan ve tüm hızıyla ülkemize gelen Netflix'te 2018'de birçok yeni dizi yayına girdi. Yeni ve en efsane Netflix dizilerini haberimizde bulabilirsiniz.

Netflix dizileri 2018 yılında da çokça aranmaya devam ediyor. Giderek yayılmakta olan internet dizi-film sektörünün öncüsü olan Netflix'in 2018'de de ilgiyle izlenen, efsane dizileri mevcut. Kullanım kolaylığıyla, yayınladığı dizilerle kullanıcıların yüzünü güldüren Netflix'in en popüler, en sevilen dizileri haberimizde. Haberimizin devamında En efsane Netflix dizileri tavsiyesi listesini bulabilirsiniz.

NETFLİX DİZİLERİ 2018

1- La casa de papel

Profesör lakabıyla bilinen gizemli bir adam yüzyılın en büyük soygununu yapmaya karar verir. Profesör ince eleyip sık dokuyarak ülkenin dört bir yanından kendi alanlarında ünlü, profesyonel kişilerden oluşan bir ekip toplar. Kusursuz bir plan için 5 ay yeterlidir. Bu 5 ayı eve kapanarak, her ihtimali ölçerek, tartarak, planlayarak ve ek planlar yaparak geçirirler. Süre dolduğunda ise ellerinde kusursuza yakın bir plan vardır. Ancak unuttukları bir şey vardır, bir soygunun başarıya ulaşması için kusursuza yakın bir plan kadar ekip de kusursuz olmalıdır.

Türler: Diziler ve Programlar, Suç Temalı Diziler, Gerilim Dizileri

2-Narcos

Tamamen gerçek bir hikayeden uyarlanılarak hazırlanmıştır. Fakir bir ailede ve fakir bir ülkede doğan 28 yaşındaki ve sayamayacağı kadar çok parası olan Pablo emilio escobar gaviria dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biridir ve onun hayatını anlatmaktadır. Hiçbir şeyi yokken yaptığı yasa dışı işler ile servetini katlamış olan Pablo’nun peşine düşen dedektif Steve Murphy ile yaşayacakları maceraları ekrana getiriyor. Ancak atladıkları tek nokta, hayat ikisinin beklediğinden daha karmaşık olması.

Türler: Diziler ve Programlar, Suç Temalı Diziler, Aksiyon ve Macera Dizileri, Drama Dizileri, Suç Drama Dizileri, Gerilim Dizileri, Amerikan Dizileri

3-Lost in Space

Tam olarak anlaşılmayan bir nedenden dolayı Dünya’ya çarpan bir nesne yaşamı tehdit etmektedir. Bu yüzden insanoğlu bundan sornası için yeni yerler keşfetmek zorundadır. 2046 yılında bazı seçilmiş aileler belirlenen yerlerde öncü koloniler kurma amacıyla Jupiter adı verilen bir uzay gemisi grubuna yerleştirilir. Bu uzay gemisi grubu tek bir büyük gemiye bağlı şekilde ilerlerken, sebebini bölümde öğreneceğiniz bir nedenden dolayı kaza geçirir ve Jupiter grubu dağılır. Robinson’ları taşıyan Jupiter 2 gemisi, onların daha önce bilmediği bir gezegene düşer. Bu gezegende yaşam şartları o kadar zordur ki tek moral yükselten şey havanın solunabilir olmasıdır. Fakat görünen o ki Robinson’ların tek dertleri zorlu yaşam şartları olmayacaktır.

Türler: Diziler ve Programlar, Aksiyon ve Macera Dizileri, Drama Dizileri, Bilim Kurgu ve Fantastik Diziler, Amerikan Dizileri

4-Stranger Things



Will adında 12 yaşında hayat dolu bir çocuk ortadan kayboluyor.Her taraftan aramalar başlatılmasına rağmen, Will’in kayboluşuyla ilgili bir iz bulunamıyor. Tam arama ekipleri vazgeçtiği anda gizemli bir kız ortaya çıkıyor ve olaylar tamamıyla farklı bir boyut kazanıyor.Will gibi bir anda ortadan kaybolan ve yıllar sonra geri dönen bu kız, küçük çocuğun bulunabilmesi için bir umut ışığı haline geliyor. Ancak daha sonra devlet eliyle yapılan gizli deneylerden korkutucu doğaüstü güçlere uzanan bu gizem dolu hikaye, git gide daha da karmaşık bir hal alıyor.

Türler: Diziler ve Programlar, Gençlik Dizileri, Gerilim Dizileri, Bilim Kurgu ve Fantastik Diziler, Amerikan Dizileri

5-Black Mirror

“Kara Ayna“yı her duvarda, her masada, herkesin avucunda göreceksiniz. Televizyon, monitör, akıllı telefonların parlak ve soğuk ekranı. Black Mirror, İngiliz Channel 4 kanalında yayınlanıyor ve her bölümü birbirinden bağımsız kısa film tadında. Her bir bölümü farklı yazarlar, yönetmen ve oyunculara sahip. Üstelik süreleri de farklı. Dizinin ortak noktası ise hayatımızı kolaylaştırması beklenen teknolojinin bizleri nasıl avucuna aldığını ve sosyal yaşantımızı nasıl alt üst ettiğini konu alıyor.

Tür: Dram, Bilimkurgu, Aksiyon



6-Dark

2019 yılında bir Alman kasabasında geçiyor olay. Winden isimli bu kasabada herkes birbirini tanıyor. Aileler birbiriyle eski dost çocuklar ise okul arkadaşıdır. Fakat kısa bir süre önce kaçırılmış olan Erik isimli gencin hala bulunamamış olması tüm kasabayı tedirgin etmektedir. Dahası kaçırılma olayı bir son değil her şeyin başlangıcıdır. Garip olayların başgösterdiği kasabada yaşananlar ilk değildir. Uzun zaman önce gerçekleşen olayların tekrarı gibidir. “Kim, neden, nasıl, önemli değil. Önemli olan, ne zaman?” tanıtım cümlesiyle reklamları yapılan Dark’da olaylar önemli ama onların zamanları daha önemli. Elbette ilk bölümden pek bir şey anlamak mümkün değil.

Türler: Diziler ve Programlar, Suç Temalı Diziler, Drama Dizileri, Suç Drama Dizileri, Gerilim Dizileri, Bilim Kurgu ve Fantastik Diziler

7-The Rain

İki küçük kardeşin insanlığın soyunu ciddi şekilde tehlikeye atan bir virüsle savaşması anlatılıyor. İlk orijinal Danimarka yapımı olan bu Netflix dizisine isim olarak "The Rain (Yağmur)"un seçilmesinin sebebiyse: insan soyunu tehdit eden ve iki kahramanımızı yollara düşüren bu lanet virüs Dünya'ya yağan yağmurlarla geliyor. Bir kıyamet sonrası bilim-kurgusu olan Netflix yapımı "The Rain"de istediğimiz kişi olmakta özgür olsak da insan olarak hamurumuzda bulunan aşk, kıskançlık veya yaşlılık gibi doğal duygu ve süreçlerden kaçamayacağımız anlatılıyor.

Türler: Diziler ve Programlar, Gençlik Dizileri, Drama Dizileri, Gerilim Dizileri, Bilim Kurgu ve Fantastik Diziler

Kaynak: AjansHaber