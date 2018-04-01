Netanyahu'dan ''Pes'' dedirten açıklama!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze olayları konusunda yaptığı açıklamaya küstah bir cevap ile karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail ordularının Gazze'de "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" kapsamında gerçekleştirdiği müdahalelere sert tepki göstermişti.

Erdoğan açıklamasında "İnsanlık dışı saldırılardan dolayı İsrail'i şiddetle kınıyorum, bu zulmün altında kalacaklar. Trump'a 'İsrail'e müdahale etmeyecek misiniz?' dedim" demişti. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına İsrail Başbakanı netanyahu'dan oldukça pişkin ve küstah bir cevap geldi.

"EN AHLAKLI ORDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalarına yanıt bugün İsrail Başbakanı’ndan geldi. İsrail’in çok satan gazetelerinden Haaretz’te yer alan haberde Netanyahu, adeta kendilerini aklamaya çalışan, bomboş ve seviyesiz bir açıklama ile karşılık verdi.

. Netanyahu, “Dünya’nın en ahlaklı ordusu yıllarca ayrım yapmadan sivilleri bombalayan birinden ders almayacaktır. Görünen o ki Ankara’da 1 Nisan böyle kutlanıyor” dedi.

İSRAİL ORDULARININ KATLİAM KARNESİ

Netanyahu'nun "dünyanın en ahlaklı ordusu" dediği israil ordusu, dünyanın en büyük katillerinden biri. Yıllar içerisinde binlerce Filistinliyi katlederek öldüren, topraklarını gasp eden İsrail ordusu, bunlarla birlikte yaşlı, genç, kadın erkek ve çocuk demeden herkese silah doğrultuyor.

Ülkede Flistinlielrden fazlaca korkan İsrail askerleri, bu nedenle en ufak bir olaya dahi ağır silahlarla müdahale ediyor, Filistinlileri öldürmekten çekinmiyor. Tüm bu hukuksuzluklara Uluslararası arenadan tepkiler yükselirken, İsrail'in bu tepkilere cevabı ise her seferinde "İsrail askeri gerekeni yaptı" oluyor.

İsrail ordusu geçtiğimiz cuma günü eylemlerde silahsız sivillere ateş açarak, 17 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Savunma Bakanı da yaptığı açıklamada ne kadar küstah olduklarını göstermişti:

Gündem 01 Nisan 2018 13:35 İsrail'den skandal açıklama! 'Madalya hak ediyorlar'İsrail Savunma Bakanı İsrailli askerlere soruşturma açılması çağrılarını reddetti.

Gündem 01 Nisan 2018 10:11 İsrail Savunma Bakanı: İki yüzlü seslerİsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman Gazze'de dün göstericilerin şehit edilmesiyle alakalı soruşturma açılması yönündeki taleplere tepki göstererek bu yöndeki çağrılar için "iki yüzlü sesler" dedi.

Kaynak: Ajanslar