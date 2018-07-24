Netanyahu'dan Başkan Erdoğan'a küstah cevap!

İşgalci İsrail'in Başbakanı Benyamin Netanyahu, Ankara'nın Yahudi Ulus Devlet Yasası'na yönelik eleştirilerine küstah bir dille cavap verdi verdi.

İsrail Başnakanı Binyamin Netanyahu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "yahudi ulus devleti" eleştirilerine küstah bir cevap verdi.

Başkan Erdoğan'ı"demokratör" diye niteleyen Netanyahu, "Erdoğan'ın Yahudi Ulus Devlet Yasası'na yönelik saldırısının bu yasaya edilmiş en büyük iltifat olduğunu" söyledi.

ERDOĞAN'DAN İSRAİL'İN IRKÇI YASASINA TEPKİ

Başkan Erdoğan, "İslam dünyasını, Hristiyan alemini, dünyadaki demokrat ve özgürlükçü tüm devletleri, kurumları, sivil toplum kuruluşlarını, medya mensuplarını İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyorum." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hitlerin, ari ırk saplantısı ile İsrail yönetiminin, bu kadim toprakları sadece Yahudilere ait sayan anlayışı arasında hiçbir fark yoktur. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler'in ruhu, İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır" demişti

Kaynak: Ajanslar