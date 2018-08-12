Bebek katili Netanyahu 'ateşkes' istiyor

İsrail Başbakanı olan Binyamin Netanyahu, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tam ateşkes istediğini belirtti.



Haftalık olağan kabine toplantısı öncesi konuşan Netanyahu, Hamas ile İsrail arasındaki muhtemel uzun süreli ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

'HEDEFİMİZ SAKİN BİR HAYAT'

Gazze'deki duruma ilişkin planlarının hazır olduğunu ancak detaylarını açıklamayacağını belirten Netanyahu, "Hedefimiz güneyde yaşayan vatandaşlarımızın sakin bir hayat sürmesini sağlamak. Bu hedefe ulaşılacaktır" dedi.

Netanyahu, Gazze'de ateşkese varılma ihtimaline de değinerek, "Bizim bu konuda yaklaşımımız açık. Tam ateşkes istiyoruz, daha azıyla yetinemeyiz" ifadelerini kullandı.

UZUN SOLUKLU ATEŞKES ANLAŞMASI İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Milletler ve Mısır'ın ara buluculuğunda Hamas ile İsrail arasında uzun soluklu bir ateşkes sağlanması için dolaylı görüşmelerin yapıldığına yönelik haberler bu ay başında basında yer almıştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Hamaslı bir yetkili AA muhabirine, "Hamas ile İsrail arasında üçüncü tarafların aracılığıyla yürütülen müzakerelerin ay sonuna kadar tamamlanacağını" belirtmişti.

Ancak geçen hafta çarşamba günü, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hamile bir kadınla 1,5 yaşındaki çocuğunun da aralarında olduğu 3 Filistinli şehit olmuş, 30 Filistinli yaralanmıştı.

Mısır'ın ara buluculuğunda geçen perşembe taraflar arasında ateşkes sağlanmıştı.

Kaynak: Ajanslar