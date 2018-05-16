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Nesli tükenen hayvanları pişirip yiyen Youtuber'a şok: Gözaltına alındı!

Nesli tükenen hayvanları pişirip yiyen Youtuber'a şok: Gözaltına alındı!

Youtuberlık yaparak para kazanan Ah Lin Tuch ve kocası, kanalında çektiği vahşet dolu videolarla sosyal medyayı sarstı. Tuch, hayatta kalma amacıyla yaptığını belirttiği videolarda, nesli tükenmekte olan hayvanları bir güzel yakalayıp, öldürdükten sonra afiyetle yedi.
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Yaşam 16 Mayıs 2018 - 15:47

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