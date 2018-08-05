Neşet Ertaş'ın sevilen şarkıları seslendirildi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl 2. düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde sanatçılar, Ertaş'ın unutulmaz türkülerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl 2. düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde sanatçı Kibariye, Ertaş'ın sevilen türkülerini seslendirdi.

SEVİLEN PARÇALARI SESLENDİRDİ



Kırşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle Kırşehir Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalde sanatçı Kibariye sahne aldı.

Programında çok sayıda şarkı ve bestelerin yanı sıra Türk Halk Müziği eserlerine yer veren Kibariye, Neşet Ertaş'ın Zülüf Dökülmüş Yüze türküsünü dinleyicilerle paylaştı.

TEŞEKKÜR ETTİ



Bozlak ve türkü sanatının en önemli isimlerinden olan Neşet Ertaş'ı anma etkinliklerinde olmaktan mutluluk duyduğunu, festival ile büyük usta Neşet Ertaş'ın unutulmayacağını söyleyen Kibariye, organizasyonda emeğe geçen ve Kırşehir'e gelmesini sağlayanlara teşekkür etti.

Kibariye, izleyicilerin kendisinden istediği çok sayıda şarkıyı da seslendirdi, sevenleri alkışlarla şarkılara eşlik etti.

Kaynak: AA