Nereye kaçıyorsun Esed?

Amerika'nın Suriye’ye karşı askeri harekâtı gündemde bomba gibi düşerken, Suriye hükümeti yanlısı güçlerin ana hava limanlarını ve askeri üsleri boşalttığı öne sürüldü.



ABD Suriye’ye karşı askeri harekâtı gündemde tutarken, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Suriye hükümeti yanlısı güçlerin ana hava limanlarını ve askeri üsleri boşalttığı öne sürdü.

TRUMP TWITTER'DAN DUYURMUŞTU



Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre Esad güçleri havalimanları ve askeri hava üslerini boşaltıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik saldırı yapılacağını son attığı tweetlerle duyurmuştu.

DÜN ALARMA GEÇMİŞTİ

Associated Press dün servis ettiği haberinde, Suriye ordusu ve müttefiklerinin olası Amerikan müdahalesine karşı ülke çapında alarma geçtiğini duyurmuştu.

Gündem 11 Nisan 2018 11:11 Esed'e büyük şok! Suriye'ye heyet gidiyorSuriye'ye kimyasal silah heyeti gidiyor.

Kaynak: Ajanslar