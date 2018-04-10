Nerede kaldın Fatih Hoca?
"Nerede kalmıştık" tweetiyle iddialı bir şekilde G.Saray'ın başına geçen Fatih Terim, 11 haftalık performansıyla Tudor'un gerisinde kaldı.
Tudor'un büyük maçlardaki performansını yetersiz bulan dönemin G.Saray yönetimi, takımın başına Fatih Terim'i getirmişti.
Anlaşmayı Twitter'dan "Nerede kalmıştık" tweetiyle duyuran Terim, beklentileri henüz karşılayamadı.
İki teknik adamın aynı takımlara karşı gösterdiği performans dikkate alındığında Galatasaray'ın eski Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor, Fatih Terim'i geride bıraktı.
Igor Tudor Süper Lig'in 16. haftasına kadar G.Saray'ın başında görev alırken Göztepe maçında görevi Terim'i bırakmıştı. Terim 2017-18 sezonunda şimdiye kadar 12 maçta takımın başında sahaya çıktı.
Göztepe maçı haricinde şimdiye kadarki süreçte Tudor, Fatih Terim'in aynı takımlara karşı gösterdiği puan performansını geride bırakmayı başardı.
TUDOR'UN 1 MAĞLUBİYETİ VARDI
Ligin ilk yarısının ilk 11 haftasında Tudor'lu Galatasaray 26 puan toplamıştı.(8 galibiyet 1 mağlubiyet 2 beraberlik)
TERİM'Lİ G.SARAY 3 KEZ YENİLDİ
Ligin ikinci yarısının ilk 11 haftasında Fatih Terim'li Galatasaray 22 puan topladı. (7 Galibiyet 3 mağlubiyet 1 beraberlik)
Spor10 Nisan 2018 09:36"Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Arda Sami Yen'e nasıl gelecek?"Gençlerbirliği'ne mağlup olan Galatasaray'a destek vermek için havalimanına giden taraftarlar, haftaya oynanacak Medipol Başakşehir maçı için Arda Turan'a mesaj yolladı.
Kaynak: Ajanslar