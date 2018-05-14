Twitter'da gündem olan Nekbe günü nedir? Nekbe'nin anlamı nedir?

Twitter'da gündem olan Nekbe günü nedir ve Nekbe'nin anlamı nedir sorularının yanıtı sıkça aratılıyor. Nekbe günü nedir ve Nekbe'nin anlamı nedir sorularının yanıtı Ajanshaber.com'da.

Kudüs bugün tarihinin en zor günlerinden birisini yaşıyor. Filistinlilerin Nekbe olarak andıkları bir günde törenle Kudüs'e taşınan ABD Büyükelçiliği ile beraber işgal artık farklı boyutlara ulaştı. Sözde Kudüs elçiliğinin açılışın protesto eden Filistinlilere ateş açan İsrail askerleri 43 Filistinli'nin şehit olmasına neden oldu. Açılış bugün Kudüs başta olmak üzere, Filistin'in diğer şehirleri dahil dünyada 46 ülkede protesto edildi. Filistinliler için özel bir anlam taşıyan Nekbe günü nedir sorusu herkes tarafından merak ediliyor. İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği gün Nekbe günü olarak bilinmektedir. Çünkü İsrail bağımsızlığını 14 Mayıs 1948'de ilan etmiştir. Nekbe'nin anlamı nedir sorusunun cevabı ise felaket günüdür. Nekbe günü Filistinliler tarafından felaket günü olarak anılmaktadır.

NEKBE GÜNÜ NEDİR?

Nekbe Günü, İsrail’in bağımsızlığını ilan ettiği gün olarak bilinmektedir 14 Mayıs 1948’de İsrail bağımsızlığını ilan etti. Filistinliler bu günü Nekbe Günü olarak adlandırıyor. Felaket Günü anlamına gelmektedir.

NEKBE'NİN ANLAMI NEDİR?

Nekbe Felaket günü olarak adlandırılmakta ve bu anlama gelmektedir. Çünkü İsrail 14 Mayıs 1948'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çoğunluğu Arapların oluşturduğu 13 ülke BM'in Filistin konusundaki çözüm planına karşı olsa da, BM Genel Kurulunda yapılan oylamada 33 “evet” oyu alan İsrail, İngiltere'den bağımsızlığını ilan etti.

Filistinli dünyaca ünlü karikatürist Naci Ali, 1948'deki felaket sırasında 10 yaşındadır. 10 yaşındayken evini terk etmek zorunda kalmıştır. Naci Ali daha sonraki yıllarda Hanzala olarak anılıyor. Hanzala, Ali'nin çizdiği bir karakterdir. 10 yaşındadır, annesinin adı Nekba'dır. İnsanlara sırtını dönmüştür çünkü herkese küstür, Filistinlilerin yaşadığı felakete sessiz kalan dünyaya arkasını dönerek tepki göstermiştir.

1948'teki savaşın ardından 1949'da ateşkes yapıldı. Ateşkesin ardından evlerini terk eden Filistinliler geri dönmek istedi. Ancak İsrail, onların evlerini ya yerle bir etti ya da o evlere Yahudileri yerleştirdi. Böylece Filistinlilerin geri dönüşlerini engelledi. Bugün yaklaşık 6 milyon Filistinli, Ürdün, Suriye ve Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşam savaşı veriyor ve evlerine geri dönecekleri günün hayalini kuruyor.

Kaynak: AjansHaber