Nejat İşler'in hali şaşırttı: Saldırıya uğradı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Nejat İşler arkadaşlarıyla eğlendiği sırada bir hayranının fotoğraf çekilme isteğini kabul etmemesi üzerine hayranının eşi tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi. Nejat İşler, hastaneye kaldırıldı.

Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi'nde bulunan bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Nejat İşler’in kadın bir hayranının eşi tarafından darbedildiği iddia edildi.

İddiaya göre İşler’in yanına gelen kadın bir hayranının fotoğraf çektirmek isteğini geri çevirdiği için saldırıya uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI



Saldırı sonrası dişi kırılan ve bayılan ünlü oyuncu arkadaşları tarafından Bodrum’da bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

Ayakta tedavi edilen İşler’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar