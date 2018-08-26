Negredo'ya sürpriz teklif

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon sonundan bu yana takımdan ayrılacağı konuşulan Alvaro Negredo ile yeni sözleşme imzalamak istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta, Alvaro Negredo konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Geçen sezon oynadığı futbolla gerek teknik ekip, gerek taraftarlar arasında beklentileri karşılayamayan Negredo'nun bu yaz takımdan ayrılması bekleniyordu.

KARAR VERİLDİ

Milliyet'te yer alan habere göre siyah beyazlı kulüp, İspanyol oyuncu için gelen tekliflerin beklentilerin altında kalmasının ardından tecrübeli oyuncuyla yeni sözleşme imzalamaya karar verdi.

Beşiktaş, 2018-19 sezonunda 25 resmi maç ve üzerinde oynaması halinde artı bir yıllık opsiyonu devreye girecek olan İspanyol golcüden yıllık ücretinde indirim yapması halinde sözleşmesini uzatmayı teklif edecek.

Bu yıl 4 milyon 350 bin euroya oynayacak olan Negredo, iki yıl için 6 milyon euro almayı kabul ederse yıldız golcünün sözleşmesi uzatılacak. Bu jest karşılığında oyuncuya ekstra bonuslar verilmesi de siyah beyazlı yönetimin planları arasında yer alıyor.

Kaynak: Ajanslar