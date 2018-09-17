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17 Eylül 2018 13:10 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2018 13:10

Negredo ile yollar resmen ayrıldı

Beşiktaş yönetimi Al Nasr'a imza atmak üzere Dubai'ye giden Negredo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.

Negredo ile yollar resmen ayrıldı

İspanyol golcü dün öğlen saatlerinde Al Nasr için sağlık kontrolünden geçmek üzere Dubai'ye gitmişti.

FESHEDİLDİ

Beşiktaş, Alvaro Negredo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Negredo Al Nasr'a transfer oldu!Spor16 Eylül 2018 15:40Negredo Al Nasr'a transfer oldu!Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Negredo, Al Nasr'a transferi için Dubai'ye uçtu.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Negredo


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