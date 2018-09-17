Negredo ile yollar resmen ayrıldı
Beşiktaş yönetimi Al Nasr'a imza atmak üzere Dubai'ye giden Negredo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.
İspanyol golcü dün öğlen saatlerinde Al Nasr için sağlık kontrolünden geçmek üzere Dubai'ye gitmişti.
FESHEDİLDİ
Beşiktaş, Alvaro Negredo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Spor16 Eylül 2018 15:40Negredo Al Nasr'a transfer oldu!Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Negredo, Al Nasr'a transferi için Dubai'ye uçtu.
Kaynak: Ajanslar