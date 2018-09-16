Negredo Al Nasr'a transfer oldu!

Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Negredo, Al Nasr'a transferi için Dubai'ye uçtu.

Beşiktaş, Al Nasr ile anlaşmaya vardığı iddia edilen Negredo için resmi bir açıklama yaparak bu yönde bir transfer teklifi almadıklarını duyurmuştu.

DUBAİ'YE UÇTU



Beşiktaş'ın "Negredo'ya transfer teklifi gelmedi" açıklamasının ardından İspanyol futbolcu bugün öğlen saatlerinde Dubai'ye uçtu.

Negredo, bugün Dubai'ye giderek Al Nasr'a transferini için sağlık kontrolünden geçecek. Negredo, Beşiktaş'a havalimanında veda ederken, ASpor'a şu açıklamaları yaptı: "Her şey için teşekkürler. Beşiktaş'ı, İstanbul'u çok seviyorum ama futbol böyle bir şey. Ailemle ben de burada çok mutluydum ama dediğim gibi futbol böyle. Bir gün buradasınız, bir gün başka yerde."

Kaynak: Ajanslar