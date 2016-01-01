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Video / Gündem / 'Neden Gazzelileri vuruyorsunuz' sorusuna İsrailli sözcüden skandal cevap!
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Gündem 17 Mayıs 2018 - 00:46
İrlanda kanalı RTE muhabirinin 'neden Gazzelileri vuruyorsunuz' sorusuna, İsrail Hükümet Sözcüsü, 'binlerce insanı hapse koyamayız ya' cevabını verdi. İsrail yaptığı katliamı işte bu sözlerle açıkladı!