Necmettin Erkan kimdir? Necmettin Erkan nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Necmettin Erkan kimdir? Necmettin Erkan nereli ve mesleği nedir? Necmettin Erkan hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Necmettin Erkan kimdir? Necmettin Erkan nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Necmettin Erkan Kimdir?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Necmettin Erkan kimdir?

1977 Kırşehir doğumludur. Öğrenim hayatı Kırıkkale’de geçmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde lisansını tamamlamıştır. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat bölümünde ve Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslar Arası Ticaret bölümünde yüksek lisanslarını tamamlamıştır.



1998 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Belka A.Ş.’de işe başlamış, burada Satınalma ve Personel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2005 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde Başkan Danışmanı olarak görev yapmıştır. 2008 yılında İnsan Kaynakları Daire Başkanı olarak göreve başladığı Milli Prodüktivite Merkezinde Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerini yürütmüştür. Daha sonra Başbakanlık makamına görevlendirilen Necmettin Erkan, Esnaf ve Sanatkar Genel Müdürlüğüne 2013 yılında Genel Müdür Yardımcısı; 2014 yılında da Genel Müdür olarak atanmıştır.



Milli Prodüktivite Merkezinde görev yaptığı dönemde Cumhurbaşkanının himayesinde 16. Dünya Verimlilik Kongresiyle birlikte o yıl ilk kez gerçekleştirilen Avrupa Verimlilik Konferansı organizasyonunu düzenlemiştir. Dünya Verimlilik Bilimi Konfederasyonu (WCPS), Avrupa Ulusal Verimlilik Merkezleri Birliği (EANPC) ile iş dünyası, kamu kuruluşları, verimlilik merkezleri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını aynı masada buluşturarak toplumsal, ekonomik ve çevresel verimlilikle ilgili gelişmelerin, görüşlerin, kavramların, yeni fikirlerin, örnek olayların, iş modellerinin tartışılmasını, deneyimlerin paylaşılmasını, işbirliklerinin oluşturulmasını sağlamıştır. Devlet Personel Başkanlığı işbirliği ile “Kamu Personelinin Verimliliğinin Artırılması” Projesini yönetmiştir. EANPC (Avrupa Ulusal Verimlilik Merkezleri Birliği)’ a alternatif olarak Ulusal Verimlilik Merkezi’nin kuruluş çalışmalarını yapmıştır. Üniversitelerle işbirliği yaparak, Kurumun kuruluş amaçları doğrultusunda verimliliğin artırılması yönünde çalışmalar yürütmüştür. Kurumun ihtisasına yönelik Kırşehir, Kırıkkale ve Nevşehir illerinde Verimlilik Artırma Projelerini yürütmüştür. Proje kapsamında ildeki kamu kurumları ve STK’lar ile koordineli olarak çalışmış bu üç il için proje sonuçlarını, kitap olarak yayınlamıştır. İldeki firmalara istatistiksel çalışmalar yapmak, ekonomik raporlar hazırlamak, il ve bölgesel ticaretin gelişmesi için çalışmalar yapmak amacıyla eğitim, danışmanlık, araştırma, verimlilik ölçme ve izleme, bilişim teknolojileri gibi alanlarda danışmanlıklar yapılmıştır.



2010 yılı 68. Dönem T.C. Genel Kurmay Başkanlığı Milli Güvenlik Akademisine Sivil Müdavim olarak katılmış ve bu eğitimi üstün başarıyla tamamlamıştır. Dışişleri Bakanlığı Protokol Kuralları Eğitimi, Kamu Kalite Derneği-Kamuda İnsan Kaynakları Verimliliği Semineri, KalDer Öz Değerlendirme Eğitimi, Kamusal Eğitim Derneği-Kamu İhale Mevzuatı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Uygulamalı Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi, İç Kontrol Sistemi Oluşturulması Eğitim Programı aldığı eğitimlerden bazılarıdır. Kurum içerisindeyken hizmet içi eğitim kapsamında, Kriz Yönetimi, Süreç Yönetimi, Zaman Yönetimi, Etkin İnsan Yönetimi, Performans Yönetim Sistemi, Rapor Hazırlama Teknikleri, İnsan ilişkileri, İletişim ve Diksiyon, Etkin İfade Becerileri ve Protokol Kuralları, Etkili Sunum Teknikleri, Verimlilik Yönetimi eğitimlerini almıştır.

Milli Prodüktivite Yönetim Kurulu Üyeliği, Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Kırşehirliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini kamu hizmetiyle eş zamanlı olarak yürütmüştür.



Necmettin Erkan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: AjansHaber