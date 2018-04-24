Necmettin Erbakan’ın kemikleri sızlıyor

Erbakan ödülleri programında en büyük Erbakan düşmanı Ugur Dündar’a ödül verildi.

Erbakan ödülleri programında en büyük Erbakan düşmanı Ugur Dündar’a ödül verildi.



Erbakan ödülleri töreni sosyal medya da büyük tepki topladı.



Erbakan Hoca hayatta iken en büyük islam düşmanlığı yapan sözde gazeteci Uğur Dündar’a ödül verildi.



11. CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL'DE TÖRENE KATILDI

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen Erbakan Ödülleri 2018 törenine katıldı.

Beşiktaş'ta düzenlenen törene gelen Abdullah Gül'ü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu karşıladı.











