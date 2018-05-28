Necati Kocabay kimdir ve kaç yaşında?

Nurgül Yeşilçay ile yan yana görüntülenen Necati Kocabay kimdir sorusu sıkça soruluyor. Necati Kocabay kaç yaşında sorusu da merak ediliyor.

Son olarak Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisiyle izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, Kuruçeşme'de Necati Kocabay ile yan yana geldi. Nurgül Yeşilçay ile yan yana görülen Necati Kocabay hakkında birçok iddia ortaya atıldı. İkilinin yan yana görüntülenmesi merak konusu oldu. Nurgül Yeşilçay'ın hayranları ünlü oyuncunun yanında görülen Necati Kocabay kimdir sorusunu sıkça soruyor. İkili yan yana görüntülenir görüntülenmez birden panik yaptı. Nurgül Yeşilçay'ın yakın bir süreçte Selanik 1920 dizisinde rol alması bekleniyor. Peki Necati Kocabay kaç yaşında? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

NECATİ KOCABAY KİMDİR?

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ile yapımcı Necati Kocabay yan yana görüntülenmesinin ardından insanlar Necati Kocabay kimdir sorusunu sormaya başladı. Kuruçeşme'deki bir mekanda yemek yiyen Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay kameraları görünce panik yaşadı. Bu haberle birlikte Necati Kocabay hakkındaki detaylar merak edildi.

TR 40 33 Productions'un CEO'su olan Necati Kocabay yapımcıdır. Çalgı Çengi İkimiz ve Ailecek Şaşkınız filmlerinin yapımcılığını üstlenmiştir. Kocabay aynı zamanda İngilizce, Almanca ve Rusça bilmektedir.

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

2000’li yılların başında rol aldığı “İkinci Bahar” gibi bir çok dizi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976 tarihinde, Afyonkarahisar’da dünyaya geldi.

Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 2001'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı “İkinci Bahar” dizisindeki “Gülsüm” rolü ile tanındı.

2002 yılında Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı “Asmalı Konak” dizisinde “Bahar Karadağ” rolüyle ününü artırdı. Aynı yıl Teoman'la beraber Mumya Firarda filminde oynadı. 2003 yılında Abdullah Oğuz'un yönettiği Asmalı Konak dizisinin devam filmi olan “Asmalı Konak-Hayat”ta Özcan Deniz'le başrolü paylaştı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Eğreti Gelin filmindeki Kostak Emine rolü ile 2005 12. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Aynı yıl Hande Ataizi ile Melekler Adası dizisinde rol aldı. Aynı dizide rol alan Cem Özer ile 26 Ekim 2004'te evlendi. Hamileliğinin son ayında Melekler Adası dizisinden ayrıldı. 22 Mayıs 2005'te oğlu Osman Nejat'ı dünyaya getirdi.

2006 yılının eylül ayında Fatih Akın'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği “Yaşamın Kıyısında” isimli filmin çekimlerine başladı. Ayten Öztürk adlı lezbiyen Türk kızını canlandırdığı film 2007'de 60. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarıştı ve En iyi Senaryo ödülünü kazandı. 2007'de Ezo Gelin dizisinde Ezo Gelin'i canlandırdı. Ortadoğu'nun en önemli film festivallerinden biri olarak kabul edilen 31. Uluslararası Kahire Film Festivali'nde başkanlığını ünlü İngiliz yönetmen Nicolas Roeg'in yaptığı ana jüride yer aldı.

Kaynak: AjansHaber