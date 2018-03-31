"Ne zamandan beri darbecileri korumaya başladın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'da MİT operasyonu sonrası içişleri bakanını görevden alan Kosova Başbakanı'na tepki göstererek "Ne zamandan beri darbecileri korumaya başladın" dedi.

Geçtiğimiz günlerde MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanmış ve Türkiye'ye getirilmişti. Operasyon sonrası Kosova Başbakanı İçişleri Bakanı ve istibarat servisinin şefini kendisini haberdar etmedikleri gerekçesiyle görevden almıştı.

Bugün İstanbul'da Pendik ilçe Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı'na tepki göstererek, "Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova'da yaptığı operasyonla bunların (FETÖ) Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketledi. Ama üzüntüm var. Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın. O Kosova'yı ikinci sırada tanıyan bir ülkeyiz biz. Kosovalı kardeşlerim bunun da hesabını verdirecektir sana. Uzaktan kumandalı siyaset yapılmaz. Kirli ittifaklarla dize getirilemeyecek bir ülke olduğumuzu defalarca ispatladık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nda 3821 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Bugünlerde bazı nankörlerin, köksüzlerin ülkemizi yaşanmaz bulup yurtdışına gitmekten bahsettiklerini duyuyorum. Eğer Türkiye'de yaşamayı yük sayanlar varsa aradıkları yer bu dünya değil. Türkiye'de yaşayamayan ülkemize değil yaşamaya küsmüştür. Aslında bunlar için bir ofis açıp biletlerini alıp göndermek lazım çünkü bunlar bu ülkeye yük.

"BATSIN SİZİN KURUNUZ"



Bazıları atıp tutuyor. Yok ekonomi şöyle yok ekonomi böyle..Batsın sizin kurunuz. Biz inandığımız yolda dimdik devam ediyoruz. Şu anda alt yapısıyla her şeyiyle yoluna devam eden bir Türkiye var. Sadece Cumhuriyet tarihinde 79 senede 6 bin 900 kilometre bölünmüş yol yapılmış biz bunu 26 bin kilometreye çıkarmışız. Biz Türkiye'yi daha ileri götüreceğiz. Biz hiç bir zaman kendimize inancımızı kaybetmedil. Kaybetmediğimiz için de Rabbim bize buralara gelmeyi nasip etti.

ATATÜRK HAYATTA OLSA SENİ ORADA TUTMAZ

Birisi çıkmış 'Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyim' diyor. Mustafa Kemal şu anda burada olsa seni bu partinin başında bir dakika tutmaz. Gazi Mustafa Kemal yerli ve milliydi sen gayri millisin. Şu anda mahkemedesin hesabını vereceksin. Ben Pensilvanyada'kinin siyasi ayağıymışım. Göreceksin şimdi. Yanında taşıdığın Pensilvanya uşaklarının hesabını da vereceksin. Odalarınızda ne tür oyunlar kurduğunuzun da hesaplarını vereceksiniz.

KOSOVA BAŞBAKANINA SERT ÇIKTI: BUNUN HESABINI VERECEKSİN

Bu ülkeyi devrişilmiş kadrolarla oyalayıp durdular. Mesela bakın MİT Kosova'da 6 tane FETÖ'cüyü paketleyip getirdi. Ey Kosova Başbakanı ne zamandan beri darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın. Sen ki o Kosova'yı ikinci sırada tanıyan bir ülkeyi... Biz ikinci olarak tanıdık sizi. Kosovalı kardeşlerim bunun da hesabını verdirecektir sana. Uzaktan kumandalı siyaset yapılmaz. Kirli ittifaklarla dize getirilemeyecek bir ülke olduğumuzu defalarca ispatladık.

PENSİLVANYA'DAKİ TELAŞTA

Pensilvanya'ya kaçan da telaşta. 'Akıbetim ne olacak?' diyor. Kosova'dakilerin akıbeti ne olduysa senin de o olacak.

Kaynak: Ajanslar