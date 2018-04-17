Ne yaptın Jack? Twitter'a erişim yok

Sosyal medyanın öncü platformlarından Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor.

Twitter'da dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Twitter'dan bağlantı sorunuyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

BTK: 'SORUN GLOBAL'

Twitter'a bir süredir girilememesi üzerine sosyal medya kullanıcıları, Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesaplarında “Twitter engellendi mi?” sorusunu gündeme getirdi.

Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı Fatih Sayan, sorunun global olduğunu açıkladı. Hürriyet’e bilgi veren Sayan, “Türkiye network'ünde hiçbir problem yok. Sorun Twitter merkezli gözüküyor ve erişim engelinin global olduğunu tespit ettik” dedi. Saat 17.40 itibariyle Twitter'a erişim yeniden sağlandı.

Kaynak: ajanslar