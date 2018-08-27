Ndiaye bugün Galatasaray için İstanbul'da!
Galatasaray'ın İngiliz ekibi Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou Ndiaye bugün İstanbul'a geliyor.
Galatasaray nihayet Badou Ndiaye’ye kavuşuyor. Senagalli orta saha bugün saat 15.30’da İstanbul’da olacak.
TRİBÜNDEKİ YERİNİ ALACAK
Sarı kırmızılılar futbolcunun kiralık transferi için uzun süre uğraşmıştı. Nihayet Stoke City’le anlaşıldı.
Ndiaye bu akşam Aslantepe’de tribündeki yerini alacak, Galatasaray’ın Alanyaspor maçını izleyecek.
Kaynak: Ajanslar