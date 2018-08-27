Ndiaye Galatasaray için İstanbul'da!

Galatasaray'ın kiralama konusunda görüşmelere başladığı yeni transferi Badou Ndiaye, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi Badou Ndiaye, İstanbul'a geldi.

HEMEN ANTRENMANLARA BAŞLAYACAK

Badou Ndiaye'nin gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi ve Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı Türk Telekom Stadyumu'ndan takip etmesi bekleniyor. Alanya maçı için de tribündeki yerini alacak olan Senegalli oyuncunun hemen takıma katılacağı ve antrenmanlara da başlayacağı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA DEĞİŞİKLİK YAPTI

N'diaye, sosyal medya hesabında sarı-kırmızılıların logosunu kapak fotoğrafına eklerken profiline, Galatasaray ve Stoke City'nin futbolcusu notunu paylaştı.

Sarı-kırmızılı ekip Senegalli futbolcuyu geçtiğimiz sezon başında Osmanlıspor'dan 7 milyon 500 bin Euro'ya kadrosuna katarken devre arasında 16 milyon Euro bedelle Stoke City'e transfer etmişti.

Kaynak: Ajanslar