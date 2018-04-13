NBA Avrupa'daki ilk basketbol okulunu Türkiye'ye açıyor!

NBA, Avrupa bölgesinde ki ilk basketbol okulunu Türkiye'ye açacağına dair kamuoyuna bilgi paylaşımı yaptı. Avrupa’daki ilk NBA Basketball School’un The Green Park Kartepe Spor Köyü’nde gerçekleştirileceğini duyuruldu.

National Basketball Association (NBA) ve Türkiye’nin önde gelen spor kampı operatörlerinden Beyaz Gölge, bugün Avrupa’daki ilk NBA Basketball School’un The Green Park Kartepe Spor Köyü’nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Basketbol gelişim programı, 10-16 yaş aralığındaki kız ve erkek basketbolculara yönelik olarak, Haziran ayında 12 günlük bir kamptan oluşacak. Kayıtlar Turkey.nbabasketballschool.com adresinde açıldı. NBA Basketball School açılışları, Avrupa ve dünyada gelecek aylarda devam edecek.

NBA Avrupa ve Orta Doğu Basketbol Operasyonları Balkan Yardımcısı Neal Meyer, “Beyaz Gölge ile yaptığımız ortaklık ile NBA Basketball School konseptini ilk defa Avrupa’ya getirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi. “Bu program ile hedefimiz, çok kapsamlı bir basketbol müfredatı ile ve tecrübeli koçlar gözetiminde tüm kıtada kız ve erkek oyuncuların becerilerini geliştirmede yardımcı olmak. NBA Basketball School’u önümüzdeki aylarda diğer Avrupa ülkelerine getirmek için de heyecanlanıyoruz.”

Beyaz Gölge Başkanı Burçin Badem. “NBA ile böyle bir iş birliğine girmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz.” dedi. “Türkiye’de, dünyanın her yerinde olduğu gibi son 20 yılda basketbolun popülaritesinin artması ile yeteneklerini daha üst seviyelere taşımak isteyen birçok genç sporcu var. Hedefimiz, her zaman bu gençlere en iyi hocalar ile en etkin ortamlarda birlikte çalışma imkânı sağlamak oldu. Aynı zamanda bu gençlerin sportmenlik ve takım oyunu gibi sporun temel değerlerini de özümsemelerini istiyoruz ve bunu gerçekleştirebilmek için NBA’den daha iyi bir ortak düşünemiyoruz.”

NBA Basketball School müfredatı, halen görev yapan ve emekli NBA koçları, oyuncular ve oyuncu gelişim uzmanları tarafından oluşturulan NBA Elit Basketbol Gelişim ekibi tarafından, oyuncular, aileleri, koçlar ve organizasyonların gelişim süreçlerini daha iyi kavrayabilmesi için hazırlandı. Geniş kapsamlı müfredat, 8-16 yaş aralığında oyunculara saha içi eğitimi, güç ve kondisyon çalışmaları ile basketbol eğitimi prensiplerini kapsıyor ve NBA’nin tüm dünyada Uluslararası Basketbol Operasyonları ile birlikte çalışacak tüm yerel koçlar için geliştirildi.

Bu girişim, NBA’in Avrupa’daki basketbol gelişim çalışmalarına çok önemli bir adım oluyor. Diğer girişimler ise yıllık 15.000 kız ve erkek oyuncuya 19 ülkede 33 lig ile ulaşan NBA’nin gençlik basketbol programı Jr.NBA Ligi ve NBA ve FIBA’nın birlikte geliştirdiği, 16 yıldır Avrupa’da düzenlenen ve katılımcılarından 50’den fazla basketbolcunun NBA’ye geldiği Basketball Without Borders (BWB) kampları.