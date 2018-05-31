Nazlı Çelik soruyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma akşamı Star TV canlı yayınında soruları yanıtlıyor...

Anketler, son tahminler, AK Parti’nin seçim vaatleri...Seçim meydanlarından yükselen polemikler... Muharrem İnce’nin suçlamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanıtları.ABD ile ilişkiler, Avrupa Birliği süreci... Dış polititikadaki gelişmeler..Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde nasıl bir Türkiye düşlüyor?....Ekonomi, dolar ve mega projeler...Erdoğan, Türkiye’nin rotasını nasıl çiziyor?Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik soruyor,

“Seçim Özel”in ilk konuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtlıyor.Cuma akşamı saat 23:00’de Star’da

Yayın Günü: 1 Haziran Cuma, Yayın Saati: 23.00

Kaynak: AjansHaber