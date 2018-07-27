Nazlı Çelik Bodrum tatilinde jandarmayı ziyaret etti!

Bodrum’da tatil yapan haber spikeri Nazlı Çelik, Gümüşlük Mahallesi’nde bulunan Jandarma Karakolu’nu ziyaret etti.

Tatiline Bodrum'da devam eden Nazlı Çelik, burada jandarma karakolunu ziyaret ederek askerlerle çay içti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI



Askerlerle çay içip sohbet eden Çelik, karakokda çekilen hatıra fotoğrafını sosyal medyahesabından paylaştı. Fotoğrafın altına "Dünkü çay davetinden. Güzel sohbet için teşekkürler. Allah’a emanet olun" notunu düşen Çelik’in paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

NAZLI ÇELİK KİMDİR?



Nazlı Çelik, 1977 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi.

İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamlayan Çelik, liseyi İsviçre’de okudu.

ABD Boston’daki Emerson College’da hem televizyon hem psikoloji eğitimi gördü.

1999 senesinde Türkiye’ye geri döndükten sonra, NTV Haber’de polis adliye muhabirliği yaptı.

2002’de ABD Dışişleri Bakanlığı’nın davetlisi olarak Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim gördü.

2005 senesinde Star TV’ye geçti. 2008’de Uğur Dündar’ın Star Haberi sunduğu sırada muhabirlik yapmıştır. 2011 senesinde de Uğur Dündar’ın Star’dan ayrılması üzerine hafta içi haberlerini sunmaya başlamıştır.

2014 senesinde, güvenlik güçlerine taş atarken görüntülenen hdp milletvekili Aysel Tuğluk’u eleştirmiştir.

Hakkari Yüksekova’ya bizzat gidip, oradaki olayları haber yapmıştır. Bu haberinden sonra hdp milletvekili Abdullah Zeydan tepki göstermiş ve reyting suçlamasında bulunmuştu. Nazlı Çelik ise bu suçlamalara “Bu görüntüdeki yer, Hollywood’da bir film seti değil. Asker ve polisler de figüran değil. Çevredeki binaların üzerindeki delikler de matkap deliği değil. Onlarca şehidin verildiği, pek çok teröristin öldürüldüğü Yüksekova’nın ta kendisi” sözleriyle cevap vermişti.

Nazlı Çelik 1999 yılında Burak Öztarhan ile evlenmiş ve 2012 yılında boşanmıştır. Ardından 14 Şubat 2015 tarihinde Serdar Bilgili ile Madrid'de evlenmiş 6 ay sonra boşanmıştır.

Kaynak: Ajanslar