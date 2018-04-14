NATO'dan olağanüstü toplantı

NATO Suriye'deki operasyonla ilgili olağanüstü toplantı kararı aldı.

ABD'nin bu sabah Suriye'de birden fazla hedefi bombalamasının ardından NATO'nun Brüksel'deki karargahında öğleden sonra Suriye'yi görüşmek için olağanüstü toplantı gerçekleştirileceği açıklandı.

Reuters'ın haberine göre NATO Genel Sekereteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklama ile Suriye'ye yapılan saldırıya destek vermişti. Stoltenberg, "ABD, İngiltere ve Fransa tarafından atılan adımları destekliyorum. Bu adım, rejimin Suriye halkına yönelik kimyasal silahlarla saldırma kabiliyetini azaltacaktır" demişti.

Stoltenberg, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanmakla suçlayarak bunun 'uluslararası normlar ve aklaşmaların açık ihlali' olduğunu da söyledi.

Kaynak: Gündem