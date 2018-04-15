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15 Nisan 2018 12:49 | Son Güncelleme: 15 Nisan 2018 13:00

NATO Genel Sekreteri'nden kritik Türkiye çağrısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg,yapacağı Türkiye ziyareti öncesi "Tüm müttefiklere Türkiye'ye daha fazla destek sağlamaları konusunda çağrıda bulunuyorum." dedi.

NATO Genel Sekreteri'nden kritik Türkiye çağrısı

ATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Brüksel'deki NATO karargahında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. NATO'nun destek için Türkiye'de ciddi bir mevcudiyeti olduğuna dikkati çekerek "Tüm müttefiklere Türkiye'ye daha fazla destek sağlamaları konusunda çağrıda  bulunuyorum." dedi. 

Ziyaret kapsamında görüşülecek olan Zeytin Dalı Harekatı, terörle  mücadele, Suriye, Doğu Guta gibi birçok kritik konuya ilişkin açıklamalarda  bulunan Stoltenberg, Türkiye'nin NATO için değerli ve stratejik öneme sahip bir  müttefik olduğunu vurguladı. AA'nın NATO Genel Sekreteri'ne yönelttiği sorular ve Stoltenberg'in  cevapları şöyle:

 
"ZİYARETİN TEMEL AMACI BRÜKSEL ZİRVESİ'NE HAZIRLIK"

 Türkiye ziyaretimin temel amacı temmuz ayında Brüksel'de  düzenlenecek NATO Zirvesi'ne hazırlık yapmak. 2014 yılında göreve başladığımdan  bu yana Türkiye'ye birçok ziyaret düzenledim. Ziyaretimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı  Nurettin Canikli'yle görüşeceğim.

Türkiye, birçok nedenden dolayı çok değerli ve kilit bir müttefik  olduğu için Ankara ziyaretimi sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye başta stratejik  konumu olmak üzere pek çok nedenle önemli bir müttefik. Dolayısıyla NATO'nun daha  zorlu bir güvenlik ortamına nasıl adapte olacağı konusu gibi birçok önemli hususu  ele alacağımız zirveye hazırlık için Türk liderlerle istişareler yürütmek büyük  önem taşıyor.

Aynı zamanda Irak'ta NATO’nun bir eğitim misyonu başlatması yönünde  planlama çalışması içindeyiz. Bu çerçevede Iraklı askerlere eğitim vereceğiz,  askeri akademi ve okullar inşa edeceğiz. Böylelikle Iraklılara kendi ülkelerini  istikrara kavuşturma imkanı ve terörle mücadele konularında destek sağlayacağız.  Bu, Türkiye dahil tüm müttefikler için önemli.

IRAK'TAKİ EĞİTİM MİSYONUNDA TÜRKİYE ÖZEL BİR ROL ÜSTLENECEK Mİ?​

Türkiye bu konuya çok destek veriyor. Tabii ki Türkiye misyonun  hazırlık çalışmalarının ve karar alma mekanizmasının bir parçası. Daha önce de bu  konuyu Türk yetkililerle konuştum. Türkiye'nin tam olarak nasıl bir rol üstleneceğini söylemek için henüz erken. Ancak Türkiye'nin eğitim faaliyetlerine  katkıda bulunacağını umuyorum.

"TÜM MÜTTEFİKLERE TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA DESTEK SAĞLAMA ÇAĞRISINDA  BULUNUYORUM"

Biz dayanışma içinde hareket eden 29 müttefikten oluşan bir  ittifakız. Birbirimize destek veriyoruz ve NATO da Türkiye'yle dayanışma içinde.  Türkiye NATO için önemli ancak NATO da Türkiye için önemli. İttifak, "Birimiz  hepimiz, hepimiz birimiz için" ilkesine dayanıyor.

Türkiye'ye destek veriyoruz. Bazı güvence tedbirlerimiz mevcut.  Örneğin Türkiye'nin hava sahasını korumak için ülkeye füze bataryaları  konuşlandırdık. İtalya ve İspanya'nın Türkiye'de Patriot ve SAMP-T bataryaları  bulunuyor. Aynı zamanda erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) Türk hava  sahasında keşif uçuşları yapıyor. Diğer yandan Doğu Akdeniz'deki deniz kuvvetleri  varlığımızı da artırdık. Altyapı, tatbikatlar ve İzmir'de konuşlu NATO Kara  Komutanlığı (LANDCOM) gibi diğer bazı unsurlarla da Türkiye'ye destek veriyoruz.

Türkiye'de ciddi bir NATO mevcudiyeti var ancak tüm müttefiklere  Türkiye'ye daha fazla destek sağlama çağrısında bulunuyorum.

NATO Türkiye'ye aynı zamanda siyasi destek de veriyor. Çünkü hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmamıştır. Türkiye aynı  zamanda 2016 yılında başarısız bir darbe girişimi de yaşamıştır.  NATO  Türkiye’deki demokratik kurumları hedef alan bu darbe girişimini derhal  kınamıştır.

"TÜRKİYE DEAŞ'LA MÜCADELEDE KİLİT ROL OYNUYOR"

 Türkiye ortak güvenlik ve savunmamıza birçok farklı şekilde  katkı sağlıyor. Türkiye'nin Afganistan ve Kosova gibi farklı NATO misyon ve  operasyonlarına katkısından dolayı minnettarız.

Öte yandan, Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırlarına yakın yerlerde  sağladığı altyapı, terör örgütü DEAŞ'la mücadelede kilit rol oynamıştır. Türkiye,  NATO müttefiklerinin ve DEAŞ'a karşı Uluslararası Koalisyon'un çabalarına büyük  katkı sağlamış ve çok önemli bir rol üstlenmiştir.

"TÜRKİYE'NİN ZEYTİN DALI OPERASYONU KAPSAMINDAKİ ŞEFFAFLIĞINI  MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

NATO, DEAŞ'a karşı Uluslararası Koalisyon'un bir üyesi,  AWACS'larla destek sağlıyoruz ancak Kuzey Suriye'de sahada mevcudiyetimiz  bulunmuyor. Bazı NATO müttefikleri ise sahada. Kuzey Suriye ve Afrin civarında  bazı temel sınamaların bulunduğunu kabul ediyoruz. NATO, ittifakın iki üyesi  Türkiye ve ABD için doğrudan diyalog imkanı sağlayan bir platform görevi  üstlendi. NATO sahada olmadığı için Afrin ve civarında sahada olan müttefikler  arasında diyaloğu teşvik etmeye devam ediyor.

Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu kabul ediyoruz ve  bunların orantılı ve ölçülü bir şekilde giderilmesini bekliyoruz. Müttefikler  arasında en fazla terör saldırısına maruz kalan Türkiye'nin bu tehditleri  bertaraf etmesi gerektiğini anlıyoruz.

Diğer yandan, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında benimsediği  şeffaf tutumu da memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, operasyonun askeri boyutu ve  insani yardımlar konusunda NATO'yu birçok kez bilgilendirdi.

"TÜM NATO MÜTTEFİKLERİ SURİYE OPERASYONUNA DESTEK VERDİ"

ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye’de gerçekleştirdikleri ortak  askeri harekat hakkında müttefikleri bilgilendirdiler. Üçlü, elde ettikleri  bilgilerin, Duma'daki sivillere yapılan korkunç kimyasal silah saldırısının  sorumlusunun Suriye rejimi olduğunu gösterdiğini vurguladı. Müttefikler, askeri  harekatın Suriye rejiminin kimyasal silah üretimi ve kullanımına olanak veren  tesisleriyle sınırlı olduğunu açıkça belirttiler.

Tüm NATO müttefikleri bu operasyona tam destek verdiklerini ve güç  kullanımından başka uygulanabilir bir alternatifin kalmadığını ifade  ettiler. NATO olarak Suriye rejiminin birçok kez kimyasal silah kullanmasını  güçlü bir şekilde kınıyoruz. Hava harekatı uluslararası camianın kimyasal silah  kullanımına seyirci kalmayacağına ve müsamaha göstermeyeceğini açıkça  göstermiştir. NATO her defasında Suriye’nin kimyasal silah kullanımını  uluslararası norm ve antlaşmaları açıkça ihlal ettiği için kınamış ve  sorumluların hesap vermeleri için çağırıda bulunmuştur. İttifak gelişmeleri çok  yakından takip etmektedir.

"S-400 TEDARİKİ ULUSAL BİR KARARDIR"

 Askeri teçhizat ve yetenek satın alma ve satma kararı ulusal  bir karardır. Yani bu NATO tarafından değil, müttefikler tarafından alınan egemen  bir karardır. Türkiye'nin iki NATO müttefiki İtalya ve Fransa'yla, EUROSAM  konsorsiyumu kapsamında füze ve hava savunma sistemleri geliştirmeye yönelik  kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu ümit vadeden gelişme NATO müttefikleri  arasındaki entegrasyonu da güçlendirecektir.

Öte yandan, Türkiye ve ABD arasında Patriot bataryalarının alımına  ilişkin görüşmelerin devam ettiğine yönelik bilgiler de mevcut. Yani, NATO  müttefikleri ve Türkiye arasında değişik tipte hava ve füze savunma sistemlerinin  alımı hakkında görüşmeler de var.

"NATO-AB İŞ BİRLİĞİ AB ÜYESİ OLMAYAN ÜLKELERE KARŞI YENİ ENGELLER  GETİRMEMELİ"

AB'nin savunma alanındaki çabalarını memnuniyetle karşılıyorum  bunun NATO'yu ve ittifak içindeki Avrupa ayağını güçlendireceğini düşünüyorum.  Ancak aynı zamanda bunun şeffaf ve mümkün olduğunca AB üyesi olmayan NATO  müttefiklerini de kapsayacak şekilde yapılması gerektiğinin altını birçok kez  çizdim. Savunma iş birliği kapsamında geliştirilen yeteneklerin NATO ve  operasyonlarının kullanımına da açık olması gerekiyor.

Avrupalı liderler atılan bu adımların NATO'ya alternatif teşkil  etmediğini açık bir şekilde belirttiler. Tüm bunların Türkiye gibi AB üyesi  olmayan müttefiklere karşı yeni engeller getirilmeden yapılması büyük önem  taşıyor. İngiltere'nin AB'den ayrılmasının (Brexit) ardından, NATO'nun savunma  harcamalarının yüzde 80'inin AB üyesi olmayan müttefiklerden geleceğini ise  unutmamak gerekiyor. Bu müttefikler olmadan etkili bir Avrupa savunmasının mümkün  olamayacağı açıktır. Kuzeyde Norveç, güneyde Türkiye ve batıda İngiltere, Kanada  ve ABD gibi ülkeler var. Dolayısıyla daha güçlü bir AB savunmasının NATO'ya  alternatif olamayacağı da çok açık.

"EGE'DEKİ GERGİNLİK TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDA ÇÖZÜLMELİ"

 Türkiye ve Yunanistan, 1952 yılında üye olduklarından beri çok  değerli iki NATO üyesi olarak ön plana çıkıyor. İkisi de ortak güvenliğimize  katkı sağlıyor. Aralarında baş gösteren bazı anlaşmazlıkların iyi ilişkiler  çerçevesinde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede iki ülke  başbakanının son olarak telefon görüşmelerinde sorunların diyalogla çözülmesi  hususunda mutabık kaldıklarını öğrenmekten mutlu oldum.

NATO bu çerçevede bir rol üstlenmeyi öngörmüyor mu?

Hayır, bu NATO'yu ilgilendiren bir konu değil. Bunun Türkiye ve  Yunanistan arasında çözülmesi gerektiğini düşünüyorum.


Kaynak: Ajanslar

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