NATO Genel Sekreterinden flaş DAEŞ itirafı!

NATO Genel Sekreteri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür ediyoruz. NATO'dan terörle mücadelemize daha fazla destek istiyoruz. Terörle mücadelede ayrımcılığa karşıyız. NATO'ya en çok desteği şimdiye kadar Türkiye vermiştir, bundan sonra da verecektir. Ama NATO'nun da Türkiye'ye destek vermesini bekliyoruz.

Bugün Suriye, Irak, lübnan ve bölgesel konular konuşuldu.



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ankara'ya 7. olarak gelişim. En çok geldiğim NATO ülkesi. Aslında bu ziyaretlerim Türkiye'nin nasıl bir kilit olduğunu öğrendik. Türkiye ama aynı zamanda Afganistan'da aktif olarak bize destek veriyor. Türkiye ittifakımız için çok çalışıyor. DAEŞ'e karşı mücadeleye büyük katkı sağlıyor.

Kaynak: Ajanslar