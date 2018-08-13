NASA "Parker Solar Probe" adlı uzay aracı ile Güneş'e doğru yola çıkacak

NASA, tarihte bir ilki gerçekleştiriyor. "Parker Solar Probe" adlı uzay aracı Cumartesi günü, Güneş'e doğru uçacak ve dahası, Güneş'e ilk kez bu kadar yaklaşılacak.

NASA'nın "Parker Solar Probe" adlı insansız uzay aracı tarihte Güneşi atmosferine bu kadar yaklaşacak ilk araç olacak. 11 Ağustos Cumartesi günü, Florida'daki Cape Caneveral bölgesinden fırlatılacak ve bir problem olmazsa "Corona" adı verilen Güneş'in atmosfer katmanına uçacak. Güneşin yüzeyinde sıcaklık katmanlara göre daha düşük. Corona katmanında da sıcaklığın 5537 derece sıcaklıkta olduğu tahmin ediliyor.

NASA'da Güneş ile ilgili çalışmalar yapan Alex Young "Bizim için Dünya'daki havayı tahmin ettiğimiz gibi uzay havasını tahmin edebiliyor olmak çok önemli. Corona katmanı bizim için çok tuhaf ve alışık olmadığımız bir çevre" dedi. Proje, her ne kadar NASA tarafından, Güneş'e dokunmak olarak adlandırılsa da, uzay aracı Güneşin 6,16 milyon km üzerinden geçiş yapacak.

Kaynak: Ajanslar