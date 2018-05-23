Napoli, Carlo Ancelotti'ye emanet!

Maurizio Sarri ile yollarını ayırdığını resmen açıklayan Napoli, teknik direktör Carlos Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile Carlo Ancelotti'nin Roma'da bir araya gelmesinin ardından Napoli'nin yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti oldu.

6 MİLYON EURODAN 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Napoli, deneyimli teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Öte yandan İtalyan hocanın, yıllık 6 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

Transfer sonrası ilk görüşlerini aktaran Carlo Ancelotti "Böylesine özel bir şehrin inanılmaz taraftarları olan takımının teknik direktörü olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Forza Napoli." şeklinde konuştu.

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SARRİ'YE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Ancelotti'nin öncesinde Maurizio Sarri ile yolların ayrıldığını bir veda mesajıyla açıkladı. Laurentiis yaptığı açıklamada, "Sarri'ye, Napoli'ye olan bağlılığı nedeniyle teşekkür ediyorum. Herkes tarafından hayran olunan bir oyun planı yarattı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA