Myanmar'daki işkenceci generaller yargılanacak!

BM, Myanmar’da ordu generallerinin Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlemeleri sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını istedi.

Birleşmiş Milletler, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve pek çok üst düzey generalin Arakanlı Müslümanlara soykırım yaptığını belirtti.

BM, Myanmar'ın Kaçin ve Şan eyaletinde işlenen insanlığa karşı suç ve savaş suçlarının araştırılması ve sorumluların soruşturulmasını istedi.

KORKUNÇ SUÇLAR

Myanmar Genelkurmay Başkanı ve diğer generallerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmasını isteyen rapora göre, hükümetin başındaki Aung San Suu Kyi'nin de işlenen korkunç suçlarda rolü var.

Katliamlar ve tecavüzlere yer veren rapor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Myanmar'a yaptırım uygulanması ve orduya da ambargo getirilmesi için çağrıda bulundu.

YAKILAN KÖYLER HARİTADAN SİLİNDİ

Myanmar ordusunun operasyonları, bir yıl önce 25 Ağustos tarihinde başlamıştı. Binlerce Müslümanın öldürüldüğü operasyonlarda, yakılan köyler haritadan silinmişti.

Ordunun saldırılarından kaçan 1 milyona yakın Arakanlı Müslüman, komşu ülke Bangladeş'e sığındı, sınırdaki nehirde onlarcası boğuldu.

Bangladeş'te hayata tutunmaya çalışan onbinlerce Arakanlı Müslüman, operasyonun yıldönümünde dev bir protesto gösterisi düzenlemişti. 'Dünyanın en büyük mülteci kampında' "Bir daha asla" pankartı açan sığınmacılar, adalet talep etmişti.

Kaynak: Ajanslar