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29 Temmuz 2018 18:13 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2018 18:25

Muzip eylem: ABD'de hükümet binasında şaşkına döndüler!

ABD’nin Colorado eyaletindeki hükümet binasına kimliği belirsiz bir kişi, ülkenin eski başkanlarının tablolarının bulunduğu duvarın önüne Putin’in portresi koyuldu.

Muzip eylem: ABD'de hükümet binasında şaşkına döndüler!

CNN'in haberine göre, kimliği belirsiz bir kişi tarafından, ABD eski  başkanları George W. Bush ve Barack Obama’nın portrelerinin yanında Başkan Donald Trump için ayrılan yere bir şövale ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in portresi koyuldu. 

TWİTTER'DA PAYLAŞILDI

Bir tur gezisi sırasında fark edilen duvarın görüntüsü, Senatör Steve  Fenberg tarafından Twitter’da paylaşıldı.

Duvarda Trump’ın portresinin olması gereken yerin, portreler için  ödeme yapan sivil toplum kuruluşu "Colorado Kültür için Vatandaşlar"a gerekli 10  bin dolarlık bağışın yapılmaması nedeniyle, protesto amacıyla boş bırakıldığı  ileri sürüldü. Olay, ABD basınında "muzip bir eylem" olarak yer aldı. 

Putin'in tablosu, binadaki yetkililer tarafından kaldırıldı


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: abdPutin


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